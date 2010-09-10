Хостел

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Медведь-без-Маши
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 авг 2015, 16:22

Хостел

Сообщение Медведь-без-Маши » 23 авг 2015, 16:35

У меня вопрос жизни и...не жизни) Жить мне негде...в Москве) Просто я еду туда навестить бабушку, а она с нравом таким, что ух. В двух словах - приходи, навещай, но живи не у меня)) А у меня не так много денег.
И я хотел спросить - может кто-то знает хорошее и не дорогое место (ну гостиница/хостел). Буду очень признателен
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Хостел

Сообщение Customer » 26 авг 2015, 12:10

Медведь-без-Маши писал(а): Просто я еду туда навестить бабушку, а она с нравом таким, что ух.

Я бы не поехал навещать такую бабушку.
Ты - это ты, а я - это я.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Хостел

Сообщение ФрекенСнорк » 26 авг 2015, 12:31

какой наивный рязанский юноша...
бабушка- это предлог, отмазка для родителей...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Хостел

Сообщение Customer » 26 авг 2015, 12:37

ФрекенСнорк писал(а):бабушка- это предлог, отмазка для родителей...

А-а-а-а-а! :roll:
Ты - это ты, а я - это я.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хостел

Сообщение АЛСНщик » 26 авг 2015, 13:28

Да в Москве этих хостелов - как собак нерезаных! Особенно в некоторых районах, где имеется стабильный спрос на "переночевать". На "Каланче", хотя бы...
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А-О-Ла
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 17:33

Re: Хостел

Сообщение А-О-Ла » 29 авг 2015, 17:58

На какой срок-то хотите, мужчина?) И сколько готовы заплатить?
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Медведь-без-Маши
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 авг 2015, 16:22

Re: Хостел

Сообщение Медведь-без-Маши » 06 сен 2015, 10:19

А-О-Ла писал(а):На какой срок-то хотите, мужчина?) И сколько готовы заплатить?

Да мне дня на 4 надо. Ну готов платить 500р за сутки
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Хостел

Сообщение DS » 06 сен 2015, 12:49

Себе 500 руб.?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Хостел

Сообщение UNCLE1911 » 06 сен 2015, 16:45

Маша отдельно оплачивается? На форуме есть прекрасный эземпляр.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Хостел

Сообщение Customer » 06 сен 2015, 20:38

И с 23 августа по 6 сентября так и не посетил бабушку? Она там пирожки из Рязани ждет не дождется никак!
Ты - это ты, а я - это я.
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А-О-Ла
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 17:33

Re: Хостел

Сообщение А-О-Ла » 12 сен 2015, 20:03

Медведь-без-Маши писал(а):
А-О-Ла писал(а):На какой срок-то хотите, мужчина?) И сколько готовы заплатить?

Да мне дня на 4 надо. Ну готов платить 500р за сутки

Если еще не уехал, могу подсказать хостел. Поищи в инете сам.
Мне подруга подсказала. Она там жила недавно
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SvetlankaD
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 13:40

Re: Хостел

Сообщение SvetlankaD » 16 окт 2015, 09:12

Спасибо за сайт, очень полезная информация.
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Лилия К.
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 23:31

Re: Хостел

Сообщение Лилия К. » 19 июн 2016, 23:33

Я останавливаюсь в хостеле Артист, отличное место по приемлемой цене , так же, это целая сеть, можно выбрать географически удобное для вас место проживание
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Siaomi
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 17:19

Re: Хостел

Сообщение Siaomi » Сегодня, 12:40

А кто-то вообще в Нижнем Новгороде был? Подскажите, где найти хороший хостел или гостиницу.
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Winny
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 18:08

Re: Хостел

Сообщение Winny » Сегодня, 14:10

Siaomi писал(а):А кто-то вообще в Нижнем Новгороде был? Подскажите, где найти хороший хостел или гостиницу.

А вам в какой части города нужна, или вам без разницы? Тогда лучше сами в http://gostinicy-nizhnego-novgoroda.ru/ поищите, но рекомендую остановиться в Астре, так как она в центре города и стоимость номера небольшая.
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