Хостел
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 авг 2015, 16:22
Хостел
У меня вопрос жизни и...не жизни) Жить мне негде...в Москве) Просто я еду туда навестить бабушку, а она с нравом таким, что ух. В двух словах - приходи, навещай, но живи не у меня)) А у меня не так много денег.
И я хотел спросить - может кто-то знает хорошее и не дорогое место (ну гостиница/хостел). Буду очень признателен
И я хотел спросить - может кто-то знает хорошее и не дорогое место (ну гостиница/хостел). Буду очень признателен
Re: Хостел
Медведь-без-Маши писал(а): Просто я еду туда навестить бабушку, а она с нравом таким, что ух.
Я бы не поехал навещать такую бабушку.
Ты - это ты, а я - это я.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Хостел
какой наивный рязанский юноша...
бабушка- это предлог, отмазка для родителей...
бабушка- это предлог, отмазка для родителей...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Хостел
ФрекенСнорк писал(а):бабушка- это предлог, отмазка для родителей...
А-а-а-а-а!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Хостел
Да в Москве этих хостелов - как собак нерезаных! Особенно в некоторых районах, где имеется стабильный спрос на "переночевать". На "Каланче", хотя бы...
Re: Хостел
На какой срок-то хотите, мужчина?) И сколько готовы заплатить?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 авг 2015, 16:22
Re: Хостел
А-О-Ла писал(а):На какой срок-то хотите, мужчина?) И сколько готовы заплатить?
Да мне дня на 4 надо. Ну готов платить 500р за сутки
Re: Хостел
Себе 500 руб.?
Re: Хостел
Маша отдельно оплачивается? На форуме есть прекрасный эземпляр.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хостел
И с 23 августа по 6 сентября так и не посетил бабушку? Она там пирожки из Рязани ждет не дождется никак!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Хостел
Медведь-без-Маши писал(а):А-О-Ла писал(а):На какой срок-то хотите, мужчина?) И сколько готовы заплатить?
Да мне дня на 4 надо. Ну готов платить 500р за сутки
Если еще не уехал, могу подсказать хостел. Поищи в инете сам.
Мне подруга подсказала. Она там жила недавно
Re: Хостел
Вообще, сейчас таких вариантов весьма много. Есть буквально по несколько достойных общежитий в каждом районе города. А благодаря таким сайтам, еще и найти их проще простого. Так что, никто вам не мешает заглянуть туда и найти себе в кратчайшие сроки место для ночлега, или даже для длительного проживания.
Re: Хостел
а я вот недавно в Крыму жилье искала, была в комондировке и по итогу у меня много свободного времени осталось. Тогда я решила не тратить его зря и побывать на экскурсиях. Нашла для себя интересные экскурсии в крыму от http://excursions.icu/, таким образом не переплачивала и свободное время провела интересно
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