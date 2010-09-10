Сообщение ФрекенСнорк » 05 сен 2015, 20:02

Мари, я вам уже говорила, что вы ни фига не понимаете в налогобложения предприятий.

проконсультируйтесь у своего куратора и не пишите больше чушь.

а растолковывать вам я не буду. я не нанималась исправлять ошибки ваших руководителей и поправлять вашу некомпетентность.

«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).