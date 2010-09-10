Новости России: В вояж по Родине.

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Mariignat
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 11:21
Откуда: Новосибирск

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение Mariignat » 05 сен 2015, 20:00

Vredtech писал(а):
Mariignat писал(а):
Vredtech писал(а):В нашей стране на халяву ничего не бывает. Пора бы прекратить верить в сказки.


А примеры у вас есть? Может случаи из жизни? На чём ваш опыт строится?


Я в свое время ещё похороны Брежнева с ТВ экрана для школьной стенгазеты на "Смену-8М" снимал...


Верю. Это и есть пример?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение ФрекенСнорк » 05 сен 2015, 20:02

Мари, я вам уже говорила, что вы ни фига не понимаете в налогобложения предприятий.
проконсультируйтесь у своего куратора и не пишите больше чушь.
а растолковывать вам я не буду. я не нанималась исправлять ошибки ваших руководителей и поправлять вашу некомпетентность.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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duvanof
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:30
Откуда: рязань

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение duvanof » 30 июн 2016, 09:35

А не махнуть ли нам на своих авто в Крым ?

Третий раз еду на базу отдыха "Бирюза" в Береговое Бахчисарайского района, до моря 10 минут пешком
Гостевой дом на 15 номеров (2,3,4 местных) со всеми удобствами
в номерах душевая комната, туалет, телевизор, спутниковая антенна, Wi-Fi. ,детская площадка, качели, игровая комната, с плеером для просмотра мультфильмов, караоке- бар, шашлычная
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Проживание 350 руб с человека.
Дети до 5 лет принимаются бесплатно на место родителей
Дети принимаются от 3 лет
По договоренности трансфер до аэропорта
Заезд от 5 дней
Тел +7-985-318-09-22 Лилия
тел +7-978-896-78-54
Электронная почта Lilya50_71@mail.ru
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А также здесь http://ostrovok.ru/hotels/extranet/322542146/
-----------

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Классный отдых!!!
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2698
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение MrM » 30 июн 2016, 11:29

duvanof писал(а):А не махнуть ли нам на своих авто в Крым ?

От жутких рассказов очевидцев пересечения Керченского пролива на пароме в высокий сезон меня до сих пор колбасит :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение ivanes » 30 июн 2016, 19:20

надо использовать технику по покупке билета на паром. http://www.gosparom.ru/
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение UNCLE1911 » 30 июн 2016, 22:54

Уже ездил, дед?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение ivanes » 01 июл 2016, 12:34

не я,а внук. Он там был. Потом заехал в Сочи-Красную поляну. там недельку и в Сочах неделю.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение UNCLE1911 » 01 июл 2016, 19:29

Во наворовался вертолетов, аж на внуков хватило.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Новости России: В вояж по Родине.

Сообщение ivanes » 01 июл 2016, 19:58

Не успел украсть ИЛ-76ТД.Заказ от Интернаута был. Улан-Уде не был согласен без Минобороны продать.
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lucciiii
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 06:06

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