Вовочка в Школе
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13 сообщений • Страница 1 из 1
Вовочка в Школе
Перед Рождеством учительница спрашивает детей:
- Завтра мы отмечаем Рождество Христово. А знаете ли вы, где Иисус Христос сейчас?
Машенька:
- Он в моём сердце!
Мишенька:
- Он на небесах!
Вовочка:
- Он у нас дома в туалете!
Учительница:
- Что?!
Вовочка:
- Ей-Богу, каждое утро папа подбегает к туалету, дёргает за ручку, потом бьёт кулаком в дверь и орёт:
-'Господи Иисусе! Ты всё ещё там?
....
Учительница раздает тетради:
- Вовочка, а твое домашнее задание в этот раз куда лучше.
- Папа мне перестал помогать, Марья Ивановна.
.....
Пришли Вовочка с Маринкой домой.
Разделись, легли на кровать, и только начали заниматься любовью - заходят мама с хахалем.
Вовочка и Маринка спрятались под кроватью. А мама с хахалем ложатся на ту же кровать и начинают любить друг друга.
Вдруг любовный инструмент маминого хахаля пролазит между решеткой кровати.
Маринка:
- Вовочка! Что это такое?
Вовочка достает огромную гайку из кармана своих штанов и закручивает ее на достоинстве хахаля:
- Папа придет, разберется!
.....
Вовочка, почему у тебя в диктанте сплошные пропуски?
- А это, Марья Ивановна, место для рек ламы
......
Вовочка, какой предмет тебе больше всего нравится в школе?
- Мобильный телефон учителя физики!
.....
Папа спрашивает Вовочку:
- Ну как твои дела в школе?
- Плохо. Учитель всё время спрашивает и спрашивает. Наверное, сам ничего не знает.
......
Учительница на уроке мира спрашивает:
- Вовочка, как ты относишься к Родине?
- Я ей предан.
- Молодец, Вовочка, каждый должен быть предан своей Родине.
- Нет, Марья Ивановна, я предан своей Родиной.
.....
В классе идет диктант. На фразе 'Принц осчастливил Золушку подарком' Вовочка поднимает руку.
- В чем дело, Вовочка?
- А разве слово 'арка' мужского рода?
......
Учительница по музыке говорит Вовочке:
- Надо больше репетировать!
- Куда уж больше! Седьмой сосед повесился!
.......
Урок религиоведения в школе:
- Вовочка, скажи, кто был первым человеком на Земле?
- Адам.
- А какое страшное бедствие послал на него Бог?
- Еву.
......
На уроке в школе:
- Вовочка, выйди к доске и ответь на несколько вопросов домашнего задания.
- Не могу, Мария Ивановна. Мне мой адвокат посоветовал не отвечать на вопросы,
ответы на которые могут быть использованы против меня.
- Ты что, Вовочка, с ума сошел?
- А с этим вопросом, Мария Ивановна, обратитесь к моему психоаналитику.
- Дети, знаете ли вы, откуда течёт электричество? - спрашивает учительница.
- Я знаю! - вскакивает Вовочка. - Из джунглей.
- Почему ты так считаешь?
- А сегодня утром папа, когда захотел побриться, сказал:
-'Опять эти обезьяны отключили электричество!'
......
На уроке физиологии:
- У человека, важным органом являются верхние дыхательные пути. А, вот если их перекрыть, что будет Вовочка?
- Тогда заработают нижние дыхательные путu
.......
Вовочка, что тебе папа подарил на день рождения?
- Четыре рогатки, Марья Ивановна!
- Перестань шутить, я тебя серьезно спрашиваю!
- А я и не шучу! Мой папа - единственный стекольщик во всем районе!
.......
Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться будешь жить напротив меня!
......
- Классный ты , когда выпьешь. И ты классная, когда я выпью!
......
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знала где достать ещё
.......
если нельзя остановить безобразие... нужно его возглавить..
......
женская идиология - я сделаю тебя счастливым и заставлю СТРАДАТЬ)))
- Завтра мы отмечаем Рождество Христово. А знаете ли вы, где Иисус Христос сейчас?
Машенька:
- Он в моём сердце!
Мишенька:
- Он на небесах!
Вовочка:
- Он у нас дома в туалете!
Учительница:
- Что?!
Вовочка:
- Ей-Богу, каждое утро папа подбегает к туалету, дёргает за ручку, потом бьёт кулаком в дверь и орёт:
-'Господи Иисусе! Ты всё ещё там?
....
Учительница раздает тетради:
- Вовочка, а твое домашнее задание в этот раз куда лучше.
- Папа мне перестал помогать, Марья Ивановна.
.....
Пришли Вовочка с Маринкой домой.
Разделись, легли на кровать, и только начали заниматься любовью - заходят мама с хахалем.
Вовочка и Маринка спрятались под кроватью. А мама с хахалем ложатся на ту же кровать и начинают любить друг друга.
Вдруг любовный инструмент маминого хахаля пролазит между решеткой кровати.
Маринка:
- Вовочка! Что это такое?
Вовочка достает огромную гайку из кармана своих штанов и закручивает ее на достоинстве хахаля:
- Папа придет, разберется!
.....
Вовочка, почему у тебя в диктанте сплошные пропуски?
- А это, Марья Ивановна, место для рек ламы
......
Вовочка, какой предмет тебе больше всего нравится в школе?
- Мобильный телефон учителя физики!
.....
Папа спрашивает Вовочку:
- Ну как твои дела в школе?
- Плохо. Учитель всё время спрашивает и спрашивает. Наверное, сам ничего не знает.
......
Учительница на уроке мира спрашивает:
- Вовочка, как ты относишься к Родине?
- Я ей предан.
- Молодец, Вовочка, каждый должен быть предан своей Родине.
- Нет, Марья Ивановна, я предан своей Родиной.
.....
В классе идет диктант. На фразе 'Принц осчастливил Золушку подарком' Вовочка поднимает руку.
- В чем дело, Вовочка?
- А разве слово 'арка' мужского рода?
......
Учительница по музыке говорит Вовочке:
- Надо больше репетировать!
- Куда уж больше! Седьмой сосед повесился!
.......
Урок религиоведения в школе:
- Вовочка, скажи, кто был первым человеком на Земле?
- Адам.
- А какое страшное бедствие послал на него Бог?
- Еву.
......
На уроке в школе:
- Вовочка, выйди к доске и ответь на несколько вопросов домашнего задания.
- Не могу, Мария Ивановна. Мне мой адвокат посоветовал не отвечать на вопросы,
ответы на которые могут быть использованы против меня.
- Ты что, Вовочка, с ума сошел?
- А с этим вопросом, Мария Ивановна, обратитесь к моему психоаналитику.
- Дети, знаете ли вы, откуда течёт электричество? - спрашивает учительница.
- Я знаю! - вскакивает Вовочка. - Из джунглей.
- Почему ты так считаешь?
- А сегодня утром папа, когда захотел побриться, сказал:
-'Опять эти обезьяны отключили электричество!'
......
На уроке физиологии:
- У человека, важным органом являются верхние дыхательные пути. А, вот если их перекрыть, что будет Вовочка?
- Тогда заработают нижние дыхательные путu
.......
Вовочка, что тебе папа подарил на день рождения?
- Четыре рогатки, Марья Ивановна!
- Перестань шутить, я тебя серьезно спрашиваю!
- А я и не шучу! Мой папа - единственный стекольщик во всем районе!
.......
Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться будешь жить напротив меня!
......
- Классный ты , когда выпьешь. И ты классная, когда я выпью!
......
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знала где достать ещё
.......
если нельзя остановить безобразие... нужно его возглавить..
......
женская идиология - я сделаю тебя счастливым и заставлю СТРАДАТЬ)))
Re: Вовочка в Школе
1-го сентября Вовочка подарил математичке букет роз, а трудовику "Букет Молдавии".
Re: Вовочка в Школе
Иваныч33 писал(а):Вовочка как обычно жгет)
я сам вовочка из этой же серии..... такой что через 20 лет как я закончил школу, мнея на улице узнала моя первая учительница начальных классов с фразой - Да Владимир... школа тебя до сих пор помнит!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 дек 2015, 09:59
Re: Вовочка в Школе
Был у нас такой Володька в классе)))
Re: Вовочка в Школе
Поп в церковно-приходской школе, ведет урок физики:
— Ответствуйте олухи, что легче всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Говори, отрок.
— Хер, батюшка!
— Обоснуй!
— От одной мысли встает!
— Озорно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что тяжелее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Говори, отрок.
— Хер, батюшка!
— Обоснуй!
— Не захочет, и краном не поднимешь!
— Ох, озорно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что быстрее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Уймись, отрок, так ты мне на херне всю физику построишь...
— Ответствуйте олухи, что легче всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Говори, отрок.
— Хер, батюшка!
— Обоснуй!
— От одной мысли встает!
— Озорно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что тяжелее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Говори, отрок.
— Хер, батюшка!
— Обоснуй!
— Не захочет, и краном не поднимешь!
— Ох, озорно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что быстрее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Уймись, отрок, так ты мне на херне всю физику построишь...
Re: Вовочка в Школе
Вовочка обращается к учительнице:
- Марь Иванна, я слишком умный, чтобы сидеть в первом классе. У меня
сестра учится уже в третьем, но я умнее ее. Так что я тоже хочу в третий
класс!
- Ну, что ж, пойдем к директору, если он согласится, то переведет тебя в
третий класс.
Учительница оставляет Вовочку рядом с кабинетом директора, сама заходит
туда и объясняет директору ситуацию. Тот отвечает:
- Ну пусть заходит, я сейчас задам ему несколько вопросов, на которые он
наверняка не ответит, так что придется ему остаться в первом классе.
Учительница зовет Вовочку, они с директором предлагают ему «экзамен», и
тот соглашается. Начинает директор:
- Скажи-ка, Вовочка, сколько будет 3х3?
- 9.
- А сколько будет 6х6?
- 36.
Директор целый час задает ему вопросы, с которыми справился бы лишь
третьеклассник-отличник, и Вовочка каждый раз отвечает без запинки.
Видя, что школьник и впрямь не по годам развит, директор сдается и
соглашается перевести его в третий класс. Однако тут вмешивается
учительница:
- Могу и я задать несколько вопросов?
Директор и Вовочка соглашаются.
Учительница начинает:
- Чего у коровы четыре я у меня две?
- Ноги.
- Что есть у тебя в брюках, но нет у меня?
Директор нервно поправляет очки и собирается вмешаться, но Вовочка тут
же отвечает:
- Карманы.
- Что у женщины и в середине и позади, а у мужчины только позади?
(У директора аж дыхание перехватывает)
- Буква Н.
- Где у женщин самые курчавые волосы?
(У директора на лице гримаса ужаса)
- В Африке, Марь Иванна.
- А что такое: мягкое, но женские руки делают его твердым?
(Директор бешено вращает глазами)
- Лак для ногтей.
- Что находится у женщин посреди ног?
(Директор не верит своим ушам)
- Колени.
- Что у замужней женщины шире, чем у незамужней?
- Кровать.
- Что начинается на «за» и у всех у нас находится сзади?
(Директор начинает покрываться холодным потом)
- Затылок, Марь Иванна.
- А что начинается на П, кончается на А, и это дают другим людям, чтобы
они наслаждались?
(Директор закрывает лицо руками)
- Когда еще не было CD-дисков, это была пластинка.
Директор, не в силах больше это выдержать, прерывает учительницу:
- Все, довольно! Я перевожу его сразу в 6-ой класс. Я ведь сам только
что про себя неправильно ответил на все эти вопросы!!!
- Марь Иванна, я слишком умный, чтобы сидеть в первом классе. У меня
сестра учится уже в третьем, но я умнее ее. Так что я тоже хочу в третий
класс!
- Ну, что ж, пойдем к директору, если он согласится, то переведет тебя в
третий класс.
Учительница оставляет Вовочку рядом с кабинетом директора, сама заходит
туда и объясняет директору ситуацию. Тот отвечает:
- Ну пусть заходит, я сейчас задам ему несколько вопросов, на которые он
наверняка не ответит, так что придется ему остаться в первом классе.
Учительница зовет Вовочку, они с директором предлагают ему «экзамен», и
тот соглашается. Начинает директор:
- Скажи-ка, Вовочка, сколько будет 3х3?
- 9.
- А сколько будет 6х6?
- 36.
Директор целый час задает ему вопросы, с которыми справился бы лишь
третьеклассник-отличник, и Вовочка каждый раз отвечает без запинки.
Видя, что школьник и впрямь не по годам развит, директор сдается и
соглашается перевести его в третий класс. Однако тут вмешивается
учительница:
- Могу и я задать несколько вопросов?
Директор и Вовочка соглашаются.
Учительница начинает:
- Чего у коровы четыре я у меня две?
- Ноги.
- Что есть у тебя в брюках, но нет у меня?
Директор нервно поправляет очки и собирается вмешаться, но Вовочка тут
же отвечает:
- Карманы.
- Что у женщины и в середине и позади, а у мужчины только позади?
(У директора аж дыхание перехватывает)
- Буква Н.
- Где у женщин самые курчавые волосы?
(У директора на лице гримаса ужаса)
- В Африке, Марь Иванна.
- А что такое: мягкое, но женские руки делают его твердым?
(Директор бешено вращает глазами)
- Лак для ногтей.
- Что находится у женщин посреди ног?
(Директор не верит своим ушам)
- Колени.
- Что у замужней женщины шире, чем у незамужней?
- Кровать.
- Что начинается на «за» и у всех у нас находится сзади?
(Директор начинает покрываться холодным потом)
- Затылок, Марь Иванна.
- А что начинается на П, кончается на А, и это дают другим людям, чтобы
они наслаждались?
(Директор закрывает лицо руками)
- Когда еще не было CD-дисков, это была пластинка.
Директор, не в силах больше это выдержать, прерывает учительницу:
- Все, довольно! Я перевожу его сразу в 6-ой класс. Я ведь сам только
что про себя неправильно ответил на все эти вопросы!!!
Re: Вовочка в Школе
Это про молодого и озорного Вовку Путина?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вовочка в Школе
про вовочку - это классика))))
всё будет хорошо!
Re: Вовочка в Школе
Venik писал(а):1-го сентября Вовочка подарил математичке букет роз, а трудовику "Букет Молдавии".
жизненно
Re: Вовочка в Школе
сколько анекдотов про Вовочку
Re: Вовочка в Школе
Мы еще в школе рассказывали
Re: Вовочка в Школе
Да все, наверное
Re: Вовочка в Школе
Да, классика жанра
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