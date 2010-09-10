Сообщение хх3 » 30 авг 2015, 16:02

Перед Рождеством учительница спрашивает детей:

- Завтра мы отмечаем Рождество Христово. А знаете ли вы, где Иисус Христос сейчас?

Машенька:

- Он в моём сердце!

Мишенька:

- Он на небесах!

Вовочка:

- Он у нас дома в туалете!

Учительница:

- Что?!

Вовочка:

- Ей-Богу, каждое утро папа подбегает к туалету, дёргает за ручку, потом бьёт кулаком в дверь и орёт:

-'Господи Иисусе! Ты всё ещё там?

....

Учительница раздает тетради:

- Вовочка, а твое домашнее задание в этот раз куда лучше.

- Папа мне перестал помогать, Марья Ивановна.

.....

Пришли Вовочка с Маринкой домой.

Разделись, легли на кровать, и только начали заниматься любовью - заходят мама с хахалем.

Вовочка и Маринка спрятались под кроватью. А мама с хахалем ложатся на ту же кровать и начинают любить друг друга.

Вдруг любовный инструмент маминого хахаля пролазит между решеткой кровати.

Маринка:

- Вовочка! Что это такое?

Вовочка достает огромную гайку из кармана своих штанов и закручивает ее на достоинстве хахаля:

- Папа придет, разберется!

.....

Вовочка, почему у тебя в диктанте сплошные пропуски?

- А это, Марья Ивановна, место для рек ламы

......

Вовочка, какой предмет тебе больше всего нравится в школе?

- Мобильный телефон учителя физики!

.....

Папа спрашивает Вовочку:

- Ну как твои дела в школе?

- Плохо. Учитель всё время спрашивает и спрашивает. Наверное, сам ничего не знает.

......

Учительница на уроке мира спрашивает:

- Вовочка, как ты относишься к Родине?

- Я ей предан.

- Молодец, Вовочка, каждый должен быть предан своей Родине.

- Нет, Марья Ивановна, я предан своей Родиной.

.....

В классе идет диктант. На фразе 'Принц осчастливил Золушку подарком' Вовочка поднимает руку.

- В чем дело, Вовочка?

- А разве слово 'арка' мужского рода?

......

Учительница по музыке говорит Вовочке:

- Надо больше репетировать!

- Куда уж больше! Седьмой сосед повесился!

.......

Урок религиоведения в школе:

- Вовочка, скажи, кто был первым человеком на Земле?

- Адам.

- А какое страшное бедствие послал на него Бог?

- Еву.

......

На уроке в школе:

- Вовочка, выйди к доске и ответь на несколько вопросов домашнего задания.

- Не могу, Мария Ивановна. Мне мой адвокат посоветовал не отвечать на вопросы,

ответы на которые могут быть использованы против меня.

- Ты что, Вовочка, с ума сошел?

- А с этим вопросом, Мария Ивановна, обратитесь к моему психоаналитику.

- Дети, знаете ли вы, откуда течёт электричество? - спрашивает учительница.

- Я знаю! - вскакивает Вовочка. - Из джунглей.

- Почему ты так считаешь?

- А сегодня утром папа, когда захотел побриться, сказал:

-'Опять эти обезьяны отключили электричество!'

......

На уроке физиологии:

- У человека, важным органом являются верхние дыхательные пути. А, вот если их перекрыть, что будет Вовочка?

- Тогда заработают нижние дыхательные путu

.......

Вовочка, что тебе папа подарил на день рождения?

- Четыре рогатки, Марья Ивановна!

- Перестань шутить, я тебя серьезно спрашиваю!

- А я и не шучу! Мой папа - единственный стекольщик во всем районе!

.......

Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться будешь жить напротив меня!

......

- Классный ты , когда выпьешь. И ты классная, когда я выпью!

......

Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знала где достать ещё

.......

если нельзя остановить безобразие... нужно его возглавить..

......

женская идиология - я сделаю тебя счастливым и заставлю СТРАДАТЬ)))