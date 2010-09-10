Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
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Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
http://tapemark.narod.ru/more/44.png В Японском море, у южного входа в Корейский пролив и на севере Японского моря в Татарском проливе величина угловой скорости водоворота максимальна и как следствие высота приливов достигает 3 метра.
А по астальному периметру моря, угловая скорость водоворота минимальна и как следствие, высота приливов и отливов небольшая - 0,5 метров..
А утверждение, что приливная волна движущаяся по необъятным просторам Тихого океана с востока на запад со скоростью от 800 до 1600 км/час, врезаясь в восточный берег Японии создает приливы высотой только 1,5 метров, а в Японском море 3 метра, полагаю это, из области - нарисуем будем жить..
A на восточном побережье Японии водовороты создаются течением Куросио, которое почему то, не разрушается "Лунной приливной волной" http://goo.gl/XZBrO0
А по астальному периметру моря, угловая скорость водоворота минимальна и как следствие, высота приливов и отливов небольшая - 0,5 метров..
А утверждение, что приливная волна движущаяся по необъятным просторам Тихого океана с востока на запад со скоростью от 800 до 1600 км/час, врезаясь в восточный берег Японии создает приливы высотой только 1,5 метров, а в Японском море 3 метра, полагаю это, из области - нарисуем будем жить..
A на восточном побережье Японии водовороты создаются течением Куросио, которое почему то, не разрушается "Лунной приливной волной" http://goo.gl/XZBrO0
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
На западе Средиземного моря вращаются три водоворота по четыреста километров в диаметре каждый, которые прецессируя создают приливы высотой 1,2 метра.
Водовороты Средиземного моря http://goo.gl/G9l71A https://m.youtube.com/watch?v=f5f19AKOGes
Также через Гибралтарскии пролив шириной 14 км. и глубиной 53 м. в Средиземное море движется приливная волна, отражаемая Североатлантическим планетарным водоворотом..
А согласно "Лунной теории о приливах", приливная волна должна двигаться с востока на запад, вслед за Луной..
B северо-восточной части Тихого океана вращается Аля́скинский водоворот прецессируя отражающий приливную волну в сторону залива Кука, благодаря чему образуются приливы высотой 9 метров.
http://goo.gl/nHXaQr http://goo.gl/QkumFS
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/THgCE4
Схема кругового перемещения приливной волны по периметру Северного моря http://goo.gl/JvpKwu
Схема раскручивания вод Гудзонова залива, приливной волной, прецессируя отражаемой Североатлантическим планетарным водоворотом
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/R1hx0H
Водовороты Средиземного моря http://goo.gl/G9l71A https://m.youtube.com/watch?v=f5f19AKOGes
Также через Гибралтарскии пролив шириной 14 км. и глубиной 53 м. в Средиземное море движется приливная волна, отражаемая Североатлантическим планетарным водоворотом..
А согласно "Лунной теории о приливах", приливная волна должна двигаться с востока на запад, вслед за Луной..
B северо-восточной части Тихого океана вращается Аля́скинский водоворот прецессируя отражающий приливную волну в сторону залива Кука, благодаря чему образуются приливы высотой 9 метров.
http://goo.gl/nHXaQr http://goo.gl/QkumFS
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/THgCE4
Схема кругового перемещения приливной волны по периметру Северного моря http://goo.gl/JvpKwu
Схема раскручивания вод Гудзонова залива, приливной волной, прецессируя отражаемой Североатлантическим планетарным водоворотом
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/R1hx0H
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Вопросы по Белому морю:
1. Откуда течет приливное течение в Белое море, считается что с Атлантики (траектория, расстояние, время перемещения).
2. Как движется приливое течение, пульсирует через каждые 12 часов, или течет непрерывной струей (вечный прилив).
3. Как происходит отлив в реке Северная Двина, если в Северную Двину движется вечное приливное течение.
4. Каков механизм трансформации приливного течения в приливную волну.
5. С какой скоростью движется приливное течение (км/час).
6. В каком количестве перемещаться вода в приливном течении (литры).
1. Откуда течет приливное течение в Белое море, считается что с Атлантики (траектория, расстояние, время перемещения).
2. Как движется приливое течение, пульсирует через каждые 12 часов, или течет непрерывной струей (вечный прилив).
3. Как происходит отлив в реке Северная Двина, если в Северную Двину движется вечное приливное течение.
4. Каков механизм трансформации приливного течения в приливную волну.
5. С какой скоростью движется приливное течение (км/час).
6. В каком количестве перемещаться вода в приливном течении (литры).
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Приливы и отливы образуются не по всему побережью морей и океанов, а только в тех побережьях где высокая угловая скорость течений (до 5 км/час).
На прямолинейных побережьях, где течения не обладают угловой скоростью приливы и отливы не образуются.
При повышении угловой скорости течения на севере Охотского моря, высота приливов Пенжинской губе увеличивается до 12 метров.
http://tapemark.narod.ru/more/41.png
При повышении угловой скорости течения на севере залива Мэн, высота приливов в заливе Фанди повышается до 18 метров. http://www.gulfofmaine-census.org/about ... rculation/
http://proznania.ru/?page_id=2374
На прямолинейных побережьях, где течения не обладают угловой скоростью приливы и отливы не образуются.
При повышении угловой скорости течения на севере Охотского моря, высота приливов Пенжинской губе увеличивается до 12 метров.
http://tapemark.narod.ru/more/41.png
При повышении угловой скорости течения на севере залива Мэн, высота приливов в заливе Фанди повышается до 18 метров. http://www.gulfofmaine-census.org/about ... rculation/
http://proznania.ru/?page_id=2374
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
"Рекордно высокий прилив в заливе Фанди — 21,6 метров — произошел лишь однажды за всю историю наблюдений, в 1869 году под влиянием циклона Saxby Gale".
В 1869 году под влиянием циклона Saxby Gale" выпало рекордное количество оосадков над бассейнами рек впадающих в залив Фанди, благодаря чему, увеличилась скорость вращения водоворота в заливе Мэн.
В 1869 году под влиянием циклона Saxby Gale" выпало рекордное количество оосадков над бассейнами рек впадающих в залив Фанди, благодаря чему, увеличилась скорость вращения водоворота в заливе Мэн.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Почему на экваторе приливы ниже чем в умеренных поясах?
Согласно лунной теории о приливах, земная кора на широте Москвы с периодичностью два раза в сутки поднимается и опускается с амплитудой около 20 см., на экваторе размах колебаний превышает полметра. (2,5 раза больше).
Тогда почему, самые высокие приливы образуются в умеренных поясах а не на экваторе?
Самые высокие приливы на Земле образуются в заливе Фанди в Северной Америке — 18 м, в устье реки Северн в Англии — 16 м, в заливе Мон-Сен-Мишель во Франции — 15 м, в губах Охотского моря, Пенжинской и Гижигинской — 13 м, у мыса Нерпинский в Мезенском заливе — 11 м.
Если рассуждать логично, на экваторе высота прилива должна составлять 35 - 40 метров.
Если, залив Фанди находился на экваторе, то высота прилива составляла 45 метров.
Водоворотная теория о приливах объясняет эту нестыковку отсутствием водоворотов на экваторе, также циклонов и антициклонов.
Для образования водоворотов, циклонов и антициклонов, необходима отклоняющая сила Кориолиса. На экваторе эффект силы Кориолиса минимальный а в умеренных поясах, максимальный. https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-a ... c7c9875519
Согласно лунной теории о приливах, земная кора на широте Москвы с периодичностью два раза в сутки поднимается и опускается с амплитудой около 20 см., на экваторе размах колебаний превышает полметра. (2,5 раза больше).
Тогда почему, самые высокие приливы образуются в умеренных поясах а не на экваторе?
Самые высокие приливы на Земле образуются в заливе Фанди в Северной Америке — 18 м, в устье реки Северн в Англии — 16 м, в заливе Мон-Сен-Мишель во Франции — 15 м, в губах Охотского моря, Пенжинской и Гижигинской — 13 м, у мыса Нерпинский в Мезенском заливе — 11 м.
Если рассуждать логично, на экваторе высота прилива должна составлять 35 - 40 метров.
Если, залив Фанди находился на экваторе, то высота прилива составляла 45 метров.
Водоворотная теория о приливах объясняет эту нестыковку отсутствием водоворотов на экваторе, также циклонов и антициклонов.
Для образования водоворотов, циклонов и антициклонов, необходима отклоняющая сила Кориолиса. На экваторе эффект силы Кориолиса минимальный а в умеренных поясах, максимальный. https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-a ... c7c9875519
Если лошадь сдохла, слезь
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