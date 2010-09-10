Сообщение Cumadin » 02 апр 2016, 23:07

Вопросы по Белому морю:

1. Откуда течет приливное течение в Белое море, считается что с Атлантики (траектория, расстояние, время перемещения).

2. Как движется приливое течение, пульсирует через каждые 12 часов, или течет непрерывной струей (вечный прилив).

3. Как происходит отлив в реке Северная Двина, если в Северную Двину движется вечное приливное течение.

4. Каков механизм трансформации приливного течения в приливную волну.

5. С какой скоростью движется приливное течение (км/час).

6. В каком количестве перемещаться вода в приливном течении (литры).

Если лошадь сдохла, слезь