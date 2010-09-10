Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
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Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
http://tapemark.narod.ru/more/44.png В Японском море, у южного входа в Корейский пролив и на севере Японского моря в Татарском проливе величина угловой скорости водоворота максимальна и как следствие высота приливов достигает 3 метра.
А по астальному периметру моря, угловая скорость водоворота минимальна и как следствие, высота приливов и отливов небольшая - 0,5 метров..
А утверждение, что приливная волна движущаяся по необъятным просторам Тихого океана с востока на запад со скоростью от 800 до 1600 км/час, врезаясь в восточный берег Японии создает приливы высотой только 1,5 метров, а в Японском море 3 метра, полагаю это, из области - нарисуем будем жить..
A на восточном побережье Японии водовороты создаются течением Куросио, которое почему то, не разрушается "Лунной приливной волной" http://goo.gl/XZBrO0
А по астальному периметру моря, угловая скорость водоворота минимальна и как следствие, высота приливов и отливов небольшая - 0,5 метров..
А утверждение, что приливная волна движущаяся по необъятным просторам Тихого океана с востока на запад со скоростью от 800 до 1600 км/час, врезаясь в восточный берег Японии создает приливы высотой только 1,5 метров, а в Японском море 3 метра, полагаю это, из области - нарисуем будем жить..
A на восточном побережье Японии водовороты создаются течением Куросио, которое почему то, не разрушается "Лунной приливной волной" http://goo.gl/XZBrO0
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
На западе Средиземного моря вращаются три водоворота по четыреста километров в диаметре каждый, которые прецессируя создают приливы высотой 1,2 метра.
Водовороты Средиземного моря http://goo.gl/G9l71A https://m.youtube.com/watch?v=f5f19AKOGes
Также через Гибралтарскии пролив шириной 14 км. и глубиной 53 м. в Средиземное море движется приливная волна, отражаемая Североатлантическим планетарным водоворотом..
А согласно "Лунной теории о приливах", приливная волна должна двигаться с востока на запад, вслед за Луной..
B северо-восточной части Тихого океана вращается Аля́скинский водоворот прецессируя отражающий приливную волну в сторону залива Кука, благодаря чему образуются приливы высотой 9 метров.
http://goo.gl/nHXaQr http://goo.gl/QkumFS
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/THgCE4
Схема кругового перемещения приливной волны по периметру Северного моря http://goo.gl/JvpKwu
Схема раскручивания вод Гудзонова залива, приливной волной, прецессируя отражаемой Североатлантическим планетарным водоворотом
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/R1hx0H
Водовороты Средиземного моря http://goo.gl/G9l71A https://m.youtube.com/watch?v=f5f19AKOGes
Также через Гибралтарскии пролив шириной 14 км. и глубиной 53 м. в Средиземное море движется приливная волна, отражаемая Североатлантическим планетарным водоворотом..
А согласно "Лунной теории о приливах", приливная волна должна двигаться с востока на запад, вслед за Луной..
B северо-восточной части Тихого океана вращается Аля́скинский водоворот прецессируя отражающий приливную волну в сторону залива Кука, благодаря чему образуются приливы высотой 9 метров.
http://goo.gl/nHXaQr http://goo.gl/QkumFS
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/THgCE4
Схема кругового перемещения приливной волны по периметру Северного моря http://goo.gl/JvpKwu
Схема раскручивания вод Гудзонова залива, приливной волной, прецессируя отражаемой Североатлантическим планетарным водоворотом
http://goo.gl/QoUvVy http://goo.gl/R1hx0H
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Вопросы по Белому морю:
1. Откуда течет приливное течение в Белое море, считается что с Атлантики (траектория, расстояние, время перемещения).
2. Как движется приливое течение, пульсирует через каждые 12 часов, или течет непрерывной струей (вечный прилив).
3. Как происходит отлив в реке Северная Двина, если в Северную Двину движется вечное приливное течение.
4. Каков механизм трансформации приливного течения в приливную волну.
5. С какой скоростью движется приливное течение (км/час).
6. В каком количестве перемещаться вода в приливном течении (литры).
1. Откуда течет приливное течение в Белое море, считается что с Атлантики (траектория, расстояние, время перемещения).
2. Как движется приливое течение, пульсирует через каждые 12 часов, или течет непрерывной струей (вечный прилив).
3. Как происходит отлив в реке Северная Двина, если в Северную Двину движется вечное приливное течение.
4. Каков механизм трансформации приливного течения в приливную волну.
5. С какой скоростью движется приливное течение (км/час).
6. В каком количестве перемещаться вода в приливном течении (литры).
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Приливы и отливы образуются не по всему побережью морей и океанов, а только в тех побережьях где высокая угловая скорость течений (до 5 км/час).
На прямолинейных побережьях, где течения не обладают угловой скоростью приливы и отливы не образуются.
При повышении угловой скорости течения на севере Охотского моря, высота приливов Пенжинской губе увеличивается до 12 метров.
http://tapemark.narod.ru/more/41.png
При повышении угловой скорости течения на севере залива Мэн, высота приливов в заливе Фанди повышается до 18 метров. http://www.gulfofmaine-census.org/about ... rculation/
http://proznania.ru/?page_id=2374
На прямолинейных побережьях, где течения не обладают угловой скоростью приливы и отливы не образуются.
При повышении угловой скорости течения на севере Охотского моря, высота приливов Пенжинской губе увеличивается до 12 метров.
http://tapemark.narod.ru/more/41.png
При повышении угловой скорости течения на севере залива Мэн, высота приливов в заливе Фанди повышается до 18 метров. http://www.gulfofmaine-census.org/about ... rculation/
http://proznania.ru/?page_id=2374
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
"Рекордно высокий прилив в заливе Фанди — 21,6 метров — произошел лишь однажды за всю историю наблюдений, в 1869 году под влиянием циклона Saxby Gale".
В 1869 году под влиянием циклона Saxby Gale" выпало рекордное количество оосадков над бассейнами рек впадающих в залив Фанди, благодаря чему, увеличилась скорость вращения водоворота в заливе Мэн.
В 1869 году под влиянием циклона Saxby Gale" выпало рекордное количество оосадков над бассейнами рек впадающих в залив Фанди, благодаря чему, увеличилась скорость вращения водоворота в заливе Мэн.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Почему на экваторе приливы ниже чем в умеренных поясах?
Согласно лунной теории о приливах, земная кора на широте Москвы с периодичностью два раза в сутки поднимается и опускается с амплитудой около 20 см., на экваторе размах колебаний превышает полметра. (2,5 раза больше).
Тогда почему, самые высокие приливы образуются в умеренных поясах а не на экваторе?
Самые высокие приливы на Земле образуются в заливе Фанди в Северной Америке — 18 м, в устье реки Северн в Англии — 16 м, в заливе Мон-Сен-Мишель во Франции — 15 м, в губах Охотского моря, Пенжинской и Гижигинской — 13 м, у мыса Нерпинский в Мезенском заливе — 11 м.
Если рассуждать логично, на экваторе высота прилива должна составлять 35 - 40 метров.
Если, залив Фанди находился на экваторе, то высота прилива составляла 45 метров.
Водоворотная теория о приливах объясняет эту нестыковку отсутствием водоворотов на экваторе, также циклонов и антициклонов.
Для образования водоворотов, циклонов и антициклонов, необходима отклоняющая сила Кориолиса. На экваторе эффект силы Кориолиса минимальный а в умеренных поясах, максимальный. https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-a ... c7c9875519
Согласно лунной теории о приливах, земная кора на широте Москвы с периодичностью два раза в сутки поднимается и опускается с амплитудой около 20 см., на экваторе размах колебаний превышает полметра. (2,5 раза больше).
Тогда почему, самые высокие приливы образуются в умеренных поясах а не на экваторе?
Самые высокие приливы на Земле образуются в заливе Фанди в Северной Америке — 18 м, в устье реки Северн в Англии — 16 м, в заливе Мон-Сен-Мишель во Франции — 15 м, в губах Охотского моря, Пенжинской и Гижигинской — 13 м, у мыса Нерпинский в Мезенском заливе — 11 м.
Если рассуждать логично, на экваторе высота прилива должна составлять 35 - 40 метров.
Если, залив Фанди находился на экваторе, то высота прилива составляла 45 метров.
Водоворотная теория о приливах объясняет эту нестыковку отсутствием водоворотов на экваторе, также циклонов и антициклонов.
Для образования водоворотов, циклонов и антициклонов, необходима отклоняющая сила Кориолиса. На экваторе эффект силы Кориолиса минимальный а в умеренных поясах, максимальный. https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-a ... c7c9875519
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Как понять тот факт, что амплитуда приливов в заливе Фанди вчера составляла 6 метров, а сегодня составляет 18 метров.
Какие изменения произошли за сутки, для столь резкого скачка.
У нас есть два варианта ответа.
1. За сутки, в три раза увеличилась сила гравитации.
2. За сутки, в три раза увеличилась скорость вращения круговорота.
Рекордно высокий прилив в заливе Фанди — 21,6 метров — произошол лишь однажды за всю историю наблюдений, в ночь с 4 на 5 октября в 1869 года.
В ночь с 4 на 5 октября в 1869 года под влиянием циклона Saxby Gale" выпало рекордное количество осадков, над бассейнами рек впадающих в залив Фанди (300 мм в один день), благодаря чему, воды из залива Фанди хлынули в залив Мэн и увеличили скорость вращения круговорота в заливе Мэн, в три раза.
Во время половодья рек впадающих в залив Фанди скорость течения на севере залива Мэн повышается до 20 км/час, в результате чего, высота приливов достигает 18 метров.
Во время засухи над бассейнами рек впадающих в залив Фанди, амплитуда приливов не превышает три метра.
И самый главный вопрос, почему в сезон аномально высоких приливов в заливе Фанди, в других заливах Северного полушария амплитуда приливов не повышается?
Аналогичная схема аномально высоких приливов наблюдается во всех заливах в которые впадают реки.
Анимация в режиме реального времени показывает, как воды впадающие в залив Мэн из залива Фанди образуют круговорот, который, прецессируя отражает приливную волну в сторону залива Фанди.
https://earth.nullschool.net/?fbclid=Iw ... 405,44.310
https://images.app.goo.gl/hAE4F7kyMQ1mhcAF9
Мезенский залив Белое море высота прилива достигает 10 м.
https://earth.nullschool.net/?fbclid=Iw ... 019,65.946
Приливы и отливы - таблица. http://www.prilivy.com
Какие изменения произошли за сутки, для столь резкого скачка.
У нас есть два варианта ответа.
1. За сутки, в три раза увеличилась сила гравитации.
2. За сутки, в три раза увеличилась скорость вращения круговорота.
Рекордно высокий прилив в заливе Фанди — 21,6 метров — произошол лишь однажды за всю историю наблюдений, в ночь с 4 на 5 октября в 1869 года.
В ночь с 4 на 5 октября в 1869 года под влиянием циклона Saxby Gale" выпало рекордное количество осадков, над бассейнами рек впадающих в залив Фанди (300 мм в один день), благодаря чему, воды из залива Фанди хлынули в залив Мэн и увеличили скорость вращения круговорота в заливе Мэн, в три раза.
Во время половодья рек впадающих в залив Фанди скорость течения на севере залива Мэн повышается до 20 км/час, в результате чего, высота приливов достигает 18 метров.
Во время засухи над бассейнами рек впадающих в залив Фанди, амплитуда приливов не превышает три метра.
И самый главный вопрос, почему в сезон аномально высоких приливов в заливе Фанди, в других заливах Северного полушария амплитуда приливов не повышается?
Аналогичная схема аномально высоких приливов наблюдается во всех заливах в которые впадают реки.
Анимация в режиме реального времени показывает, как воды впадающие в залив Мэн из залива Фанди образуют круговорот, который, прецессируя отражает приливную волну в сторону залива Фанди.
https://earth.nullschool.net/?fbclid=Iw ... 405,44.310
https://images.app.goo.gl/hAE4F7kyMQ1mhcAF9
Мезенский залив Белое море высота прилива достигает 10 м.
https://earth.nullschool.net/?fbclid=Iw ... 019,65.946
Приливы и отливы - таблица. http://www.prilivy.com
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Утверждение, что на высоту прилива большое влияние оказывают местные географические условия, особенно сужающийся залив и глубина побережья - теоретически и экспериментально не подтверждённая информация, которая взята из потолка.
Заполнение залива длится 6 часов и происходит крайне медленно с едва заметной скоростью, это можно легко проверить на кухне с помощью блюдца.
Форма залива может увеличить высоту приливов до двух раз, но не в десять раз.
Средняя высота прилива во всех океанах составляет 1 метр а в заливе Фанди 18 метров. https://youtu.be/LuxTviktIN8 https://youtu.be/xqPPxTEqTR8
Заполнение залива длится 6 часов и происходит крайне медленно с едва заметной скоростью, это можно легко проверить на кухне с помощью блюдца.
Форма залива может увеличить высоту приливов до двух раз, но не в десять раз.
Средняя высота прилива во всех океанах составляет 1 метр а в заливе Фанди 18 метров. https://youtu.be/LuxTviktIN8 https://youtu.be/xqPPxTEqTR8
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Приливы и отливы-результат опрокидывания водоворотов
Почему на востоке Средиземного моря, высокое содержание сероводорода и отсутствуют приливы и отливы?
Согласно "лунной теории о приливах", приливная волна в Средиземное море поступает через Гибралтарский пролив, пульсируя через каждые 12 часов и до востока Средиземного моря приливная волна едва доходит.
А согласно круговоротной теории о приливах, течение которое впадает в Средиземное море через Гибралтарский пролив, на западе Средиземного моря раскручивает круговороты гораздо быстрее чем на востоке Средиземного моря https://youtu.be/wlvkrRdYNZ0
Согласно "лунной теории о приливах", приливная волна в Атлантическом океане движется с востока на запад вслед за Луной, и врезается в восточное побережье Южной и Северной Америки.
Затем, отражаясь, движется обратно на восток и впадает в горло, Средиземного, Балтийского, Белого и других морей.
Схема движения приливной волны с севера Атлантического океана до Чукотки. https://www.esr.org/research/polar-tide ... MGcdT8rFYg
Высота приливов на западе Средиземного моря достигает 1,2 метра, на востоке 15 см.
Средняя глубина Средиземного моря составляет 1500 метров, на востоке 1700 метров. Максимальная глубина составляет 5000 метров.
Согласно "лунной теории о приливах", приливная волна в Средиземное море поступает через Гибралтарский пролив, пульсируя через каждые 12 часов и до востока Средиземного моря приливная волна едва доходит.
А согласно круговоротной теории о приливах, течение которое впадает в Средиземное море через Гибралтарский пролив, на западе Средиземного моря раскручивает круговороты гораздо быстрее чем на востоке Средиземного моря https://youtu.be/wlvkrRdYNZ0
Согласно "лунной теории о приливах", приливная волна в Атлантическом океане движется с востока на запад вслед за Луной, и врезается в восточное побережье Южной и Северной Америки.
Затем, отражаясь, движется обратно на восток и впадает в горло, Средиземного, Балтийского, Белого и других морей.
Схема движения приливной волны с севера Атлантического океана до Чукотки. https://www.esr.org/research/polar-tide ... MGcdT8rFYg
Высота приливов на западе Средиземного моря достигает 1,2 метра, на востоке 15 см.
Средняя глубина Средиземного моря составляет 1500 метров, на востоке 1700 метров. Максимальная глубина составляет 5000 метров.
Если лошадь сдохла, слезь
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