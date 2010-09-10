Сообщение Cumadin » Вчера, 23:54

Какая теория или эксперимент доказывает, что гравитация планет бесконечна?Формула F = Gm1m2/r2 не доказывает, что сила тяжести бесконечна.Закон всемирного тяготения гласит: Сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками пропорциональна обеим массам, и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.И ни слова, что гравитация планет бесконечна.Как выглядела бы формула гравитационой силы, если бы гравитация земли не превышала 10 000 000 км, а луны - 100 000 км?Полагаю, если гравитация Земли достигала Солнца, то температура Земли была бы намного выше.