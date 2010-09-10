Сообщение Cumadin » Вчера, 23:07

Согласно, лунной теории о приливах, в умеренных зонах, приливная сила поднимает земную кору на высоту на - 20 см, на экваторе - 50 см.Тогда почему, приливы в экваториальной зоне в три раза ниже, чем в умеренной зоне?Максимальная высота приливов в умеренных зонах составляет:1. Залив Фанди в Северной Америке — 18 м.2. Устье реки Северн в Англии — 16 м.3. Залив Мон-Сен-Мишель во Франции — 15 м.Максимальная высота приливов в экваториальной зоне составляет:1. о. Марака Бразилия - 9 м.2. Бальбоа Панама - 5 м.3. Занзибар Танзания - 3,5 м.Сведения о приливах в некоторых портах мира.Согласно лунной теории о приливах, аномально высокие приливы высотой до 40 метров, должны возникать на экваторе а не в умеренных поясах.Круговоротная теория о приливах, объясняет эту нестыковку отсутствием на экваторе силы Кориолиса, необходимой, для формирования круговоротов, циклонов и антициклонов.