Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?
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Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Engineer писал(а):АнтонФокс писал(а):Мне все же кажется лучше взять хорошую МЧ чем экспериментировать с гибкой черепицей, битум все таки пожароопасен, хотя и него и есть преимущество в меньшей шумности.
Дома обычно горят под крышей, а там деревянный скелет.
Черепица тут роли особой не играет.
Во-во! Не в черепице дело по пожароопасности. Тут нужно учитывать другие характеристики: цена, срок службы, легкость укладки, практичность и т.д...А по поводу огнезащиты кровли рекомендую почитать - http://proffidom.ru/89-ognezaschita-der ... rovli.html
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Лучше натуральной черепицы пока мне не попадалось, по моему сугубо индивидуальному мнению
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
А натуральная это какая? ЦПЧ, Керамика? Хорошая конечно, но цена, очень не народная.
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Да цена "народная", но принцип хорошая вещь должна стоить, никто не отменял.
- РусланКудрин
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
- Откуда: Рязань
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Плюс к цене черепицы нужно еще прибавить переделку крыши в целом, потому что вес ЦПЧ намного больше шифера или битумки. Это надо будет или стропила добавлять или полностью всю систему переделывать. Да и на мансардную крышу как эту ЦПЧ укладывать если угол ската градусов 70? Я после шифера Шинглас Джаз уложил и ничего переделывать не нужно, по весу почти такая же как шифер.
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Да, бывают такие люди ( после шифера черепицу)?
- Михаил Рыбак
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 16:22
- Откуда: москва
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
молодой62 писал(а):Да цена "народная", но принцип хорошая вещь должна стоить, никто не отменял.
да, но тема с ограниченным бюджетом, так что тут, как по мне, проще взять обычную МЧ и не париться
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Как по мне, так мягкая кровля лучше. Она более водонепроницаема и при дожде бесшумна. Можете почитать о достоинствах и недостатках обоих на этом сайте http://goodkrovlya.com/material/ondulin ... epica.html
- РусланКудрин
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
- Откуда: Рязань
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Михаил Рыбак писал(а):молодой62 писал(а):Да цена "народная", но принцип хорошая вещь должна стоить, никто не отменял.
да, но тема с ограниченным бюджетом, так что тут, как по мне, проще взять обычную МЧ и не париться
На сколько «обычную», по этой логике вообще соломой накрыть и не парится. Кроме стоимости, крыша же еще надежной должна быть, сэкономить на чем то можно, но в разумных пределах. Лучше сэкономить на внутренней отделке, но не на крыше. А по МЧ, то в последнее время ее качество очень сильно упало, боле менее качественный материал, стоит дороже и по цене уже сравнимо с гибкой черепицей.
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Кстати по углу ската, действительно ЦПЧ я даже не представляю как уложить на мансардную кровлю. Шинглас мы строительным феном прогревали для быстрого спекания гонтов, гвоздей на пару штуку больше били, сейчас все держится, летом не ползет, хорошо держится.
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
молодой62 писал(а):Лучше натуральной черепицы пока мне не попадалось, по моему сугубо индивидуальному мнению
И сколько же стоит такая натуральная? Да и где ее нынче найти, нет уже 100% натуральных материалов, даже в металл подмешивают черти что
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи
Натуральная черепица в основном поступает из Германии, официальных диллеров в Рязани мало но они есть и цена на продукцию также варьируется от производителя, цвета, фактуры
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?
сейчас все материалы более -менее надежны и долговечны, всё же ответ в вопросе выбора - какой результат внешнего вида хотелось бы получить и полноты кошелька. Выполним монтаж кровли под ключ, звоните 89605676160. С уважением, ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 21:57
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?
от выбора зависит качество монтажа кровельных материалов: правило «золотой середины» http://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestn ... rialy.html
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?
Мне сложно советовать, так как я в этом деле не ас, знаю только одно, чтобы кровля не портилась, мне друг дал совет, нужно делать ее обогрев, для этого продаются специальные системы, вот здесь их легко можно найти http://www.300watt.ru/obogrev-krovli.html
Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?
remoo писал(а):Гибкая кровля, я считаю, что будет лучшим вариантом
Да как так. Всегда в приоритете была металлочерепица и с ней никакая гибкая кровля не сравнится. Хотя у каждого свои вкусы и предпочтения. Уверен, что металлочерепица дольше прослужит для тех, кто ее выбрал, а вот с гибкой кровлей я не могу быть так уверенным.
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