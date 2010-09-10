Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение Denata » 24 сен 2015, 22:16

Engineer писал(а):
АнтонФокс писал(а):Мне все же кажется лучше взять хорошую МЧ чем экспериментировать с гибкой черепицей, битум все таки пожароопасен, хотя и него и есть преимущество в меньшей шумности.

Дома обычно горят под крышей, а там деревянный скелет.
Черепица тут роли особой не играет.

Во-во! Не в черепице дело по пожароопасности. Тут нужно учитывать другие характеристики: цена, срок службы, легкость укладки, практичность и т.д...А по поводу огнезащиты кровли рекомендую почитать - http://proffidom.ru/89-ognezaschita-der ... rovli.html
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молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение молодой62 » 30 окт 2015, 11:05

Лучше натуральной черепицы пока мне не попадалось, по моему сугубо индивидуальному мнению
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Валерий_
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 17:46

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение Валерий_ » 18 ноя 2015, 19:35

А натуральная это какая? ЦПЧ, Керамика? Хорошая конечно, но цена, очень не народная.
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молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение молодой62 » 19 ноя 2015, 11:55

Да цена "народная", но принцип хорошая вещь должна стоить, никто не отменял.
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РусланКудрин
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
Откуда: Рязань

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение РусланКудрин » 19 ноя 2015, 21:25

Плюс к цене черепицы нужно еще прибавить переделку крыши в целом, потому что вес ЦПЧ намного больше шифера или битумки. Это надо будет или стропила добавлять или полностью всю систему переделывать. Да и на мансардную крышу как эту ЦПЧ укладывать если угол ската градусов 70? Я после шифера Шинглас Джаз уложил и ничего переделывать не нужно, по весу почти такая же как шифер.
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молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение молодой62 » 20 ноя 2015, 14:23

Да, бывают такие люди ( после шифера черепицу)?
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Михаил Рыбак
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 16:22
Откуда: москва

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение Михаил Рыбак » 22 ноя 2015, 16:46

молодой62 писал(а):Да цена "народная", но принцип хорошая вещь должна стоить, никто не отменял.


да, но тема с ограниченным бюджетом, так что тут, как по мне, проще взять обычную МЧ и не париться :wink:
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение Tigrena3344 » 25 ноя 2015, 18:02

Как по мне, так мягкая кровля лучше. Она более водонепроницаема и при дожде бесшумна. Можете почитать о достоинствах и недостатках обоих на этом сайте http://goodkrovlya.com/material/ondulin ... epica.html
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РусланКудрин
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
Откуда: Рязань

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение РусланКудрин » 26 ноя 2015, 05:19

Михаил Рыбак писал(а):
молодой62 писал(а):Да цена "народная", но принцип хорошая вещь должна стоить, никто не отменял.


да, но тема с ограниченным бюджетом, так что тут, как по мне, проще взять обычную МЧ и не париться :wink:

На сколько «обычную», по этой логике вообще соломой накрыть и не парится. Кроме стоимости, крыша же еще надежной должна быть, сэкономить на чем то можно, но в разумных пределах. Лучше сэкономить на внутренней отделке, но не на крыше. А по МЧ, то в последнее время ее качество очень сильно упало, боле менее качественный материал, стоит дороже и по цене уже сравнимо с гибкой черепицей.
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Валерий_
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 17:46

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение Валерий_ » 26 ноя 2015, 17:46

Кстати по углу ската, действительно ЦПЧ я даже не представляю как уложить на мансардную кровлю. Шинглас мы строительным феном прогревали для быстрого спекания гонтов, гвоздей на пару штуку больше били, сейчас все держится, летом не ползет, хорошо держится.
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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение Joker* » 31 дек 2015, 12:24

молодой62 писал(а):Лучше натуральной черепицы пока мне не попадалось, по моему сугубо индивидуальному мнению

И сколько же стоит такая натуральная? Да и где ее нынче найти, нет уже 100% натуральных материалов, даже в металл подмешивают черти что
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молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепи

Сообщение молодой62 » 11 янв 2016, 10:45

Натуральная черепица в основном поступает из Германии, официальных диллеров в Рязани мало но они есть и цена на продукцию также варьируется от производителя, цвета, фактуры
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PRalp
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 17:00

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?

Сообщение PRalp » 03 июн 2016, 23:02

сейчас все материалы более -менее надежны и долговечны, всё же ответ в вопросе выбора - какой результат внешнего вида хотелось бы получить и полноты кошелька. Выполним монтаж кровли под ключ, звоните 89605676160. С уважением, ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ.
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klimentina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 21:57

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?

Сообщение klimentina » 22 ноя 2016, 22:10

от выбора зависит качество монтажа кровельных материалов: правило «золотой середины» http://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestn ... rialy.html
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?

Сообщение vikont » 09 дек 2017, 09:13

Мне сложно советовать, так как я в этом деле не ас, знаю только одно, чтобы кровля не портилась, мне друг дал совет, нужно делать ее обогрев, для этого продаются специальные системы, вот здесь их легко можно найти http://www.300watt.ru/obogrev-krovli.html
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deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Какую кровля лучше металлчерепичная или из гибкой черепицы?

Сообщение deggion » Вчера, 15:18

remoo писал(а):Гибкая кровля, я считаю, что будет лучшим вариантом

Да как так. Всегда в приоритете была металлочерепица и с ней никакая гибкая кровля не сравнится. Хотя у каждого свои вкусы и предпочтения. Уверен, что металлочерепица дольше прослужит для тех, кто ее выбрал, а вот с гибкой кровлей я не могу быть так уверенным.
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