Сообщение РусланКудрин » 26 ноя 2015, 05:19

Михаил Рыбак писал(а): молодой62 писал(а): Да цена "народная", но принцип хорошая вещь должна стоить, никто не отменял.



да, но тема с ограниченным бюджетом, так что тут, как по мне, проще взять обычную МЧ и не париться да, но тема с ограниченным бюджетом, так что тут, как по мне, проще взять обычную МЧ и не париться

На сколько «обычную», по этой логике вообще соломой накрыть и не парится. Кроме стоимости, крыша же еще надежной должна быть, сэкономить на чем то можно, но в разумных пределах. Лучше сэкономить на внутренней отделке, но не на крыше. А по МЧ, то в последнее время ее качество очень сильно упало, боле менее качественный материал, стоит дороже и по цене уже сравнимо с гибкой черепицей.