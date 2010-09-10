Сообщение chebyrnator » 19 дек 2016, 07:47

«Ненужные» упражнения (пальчиковая гимнастика)



Прочность бьющего кулака зависит от прочности каждого пальца. Прочность захвата в борьбе – от силы каждого пальца. Недостаточное удаление внимания укрепления своей кисти ведёт к травмам. А форсирование этого процесса (типа отжимания на пальцах) могут стать причиной разрушения суставов кисти, нарушение мелкой моторики рук, возникновение тремора (ручки трясутся как с похмелья).

Укреплять пальцы необходимо обязательно, но начинать надо с самого простого – пальчиковой гимнастики. В русской народной педагогике существовала целая группа упражнений, игр и даже сказок для пальчиков младенцев. Ну помните: «сорока-воровка кашу варила, деток кормила…» Выполняя некоторые пальчиковые упражнения уже взрослые люди зачастую с удивлением осознают, что собственные пальцы их не очень-то и слушаются.

В интернете можно найти кучу таких упражнений. Подберите себе 5-6 понравившихся и составьте комплекс на 3-5 минут, который можно повторять каждый день раз 7-10 в любое удобное время. Добавьте простейший массаж (поглаживания и растирания пальцев). Ощутимый результат будет уже через месяц.