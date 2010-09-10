Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (осанка)
Одно из основанных отличий человека от животных – вертикальное положение. Правильная осанка – это и эстетически красиво, и показатель настроения, и правильное расположение внутренних органов, и уменьшение энергозатрат при перемещении (в том числе и в ходе поединка), и правильная техника. Например, в каратэ позвоночник – ось вращения при прямом ударе рукой, нарушение осанки – это снижение скорости и силы удара.
Каждое единоборство предлагает свой набор упражнений, от стояния в стойках до «секретных» упражнений навроде перемещений со стаканом воды на голове (тайцзицуань). Основные упражнения на осанку – это повороты, укрепление мышц спины и пресса. Очень важен самоконтроль правильной осанки как при выполнении упражнений в спортзале, так и в повседневной жизни.
Одно из основанных отличий человека от животных – вертикальное положение. Правильная осанка – это и эстетически красиво, и показатель настроения, и правильное расположение внутренних органов, и уменьшение энергозатрат при перемещении (в том числе и в ходе поединка), и правильная техника. Например, в каратэ позвоночник – ось вращения при прямом ударе рукой, нарушение осанки – это снижение скорости и силы удара.
Каждое единоборство предлагает свой набор упражнений, от стояния в стойках до «секретных» упражнений навроде перемещений со стаканом воды на голове (тайцзицуань). Основные упражнения на осанку – это повороты, укрепление мышц спины и пресса. Очень важен самоконтроль правильной осанки как при выполнении упражнений в спортзале, так и в повседневной жизни.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (пальчиковая гимнастика)
Прочность бьющего кулака зависит от прочности каждого пальца. Прочность захвата в борьбе – от силы каждого пальца. Недостаточное удаление внимания укрепления своей кисти ведёт к травмам. А форсирование этого процесса (типа отжимания на пальцах) могут стать причиной разрушения суставов кисти, нарушение мелкой моторики рук, возникновение тремора (ручки трясутся как с похмелья).
Укреплять пальцы необходимо обязательно, но начинать надо с самого простого – пальчиковой гимнастики. В русской народной педагогике существовала целая группа упражнений, игр и даже сказок для пальчиков младенцев. Ну помните: «сорока-воровка кашу варила, деток кормила…» Выполняя некоторые пальчиковые упражнения уже взрослые люди зачастую с удивлением осознают, что собственные пальцы их не очень-то и слушаются.
В интернете можно найти кучу таких упражнений. Подберите себе 5-6 понравившихся и составьте комплекс на 3-5 минут, который можно повторять каждый день раз 7-10 в любое удобное время. Добавьте простейший массаж (поглаживания и растирания пальцев). Ощутимый результат будет уже через месяц.
Прочность бьющего кулака зависит от прочности каждого пальца. Прочность захвата в борьбе – от силы каждого пальца. Недостаточное удаление внимания укрепления своей кисти ведёт к травмам. А форсирование этого процесса (типа отжимания на пальцах) могут стать причиной разрушения суставов кисти, нарушение мелкой моторики рук, возникновение тремора (ручки трясутся как с похмелья).
Укреплять пальцы необходимо обязательно, но начинать надо с самого простого – пальчиковой гимнастики. В русской народной педагогике существовала целая группа упражнений, игр и даже сказок для пальчиков младенцев. Ну помните: «сорока-воровка кашу варила, деток кормила…» Выполняя некоторые пальчиковые упражнения уже взрослые люди зачастую с удивлением осознают, что собственные пальцы их не очень-то и слушаются.
В интернете можно найти кучу таких упражнений. Подберите себе 5-6 понравившихся и составьте комплекс на 3-5 минут, который можно повторять каждый день раз 7-10 в любое удобное время. Добавьте простейший массаж (поглаживания и растирания пальцев). Ощутимый результат будет уже через месяц.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (дыхательная гимнастика)
Читал в одной книге о т ом, что один английский врач из 19 века в некоторых случаях заставлял пациентов выполнять особую дыхательную гимнастику для создания гипероксии (избытка кислорода в крови) с последующей кратковременной потерей сознания, что позволяло безболезненно производить простейшие операции (удаление зуба, вправление вывиха и т.п.)
Комплексы своих особых дыхательных гимнастик имеют многие восточные единоборства. Выполняются они для повышения выносливости, тренировки умения сосредотачиваться, для входа в «особые» состояния психики, для борьбы со стрессом, для снятия мышечного напряжения… Всё это безусловно очень полезно и очень важно, но очень часто остаётся «за бортом» на занятиях в большинстве секций БИ.
Комплексы дыхательных гимнастик тренирующимся в БИ необходимо выполнять регулярно (хотя бы 1-2 раза в день).
НО
Выполняя дыхательные упражнения с чрезмерным фанатизмом можно получить серьёзные осложнения здоровья (от повышения/падения давления до судорог и галлюцинаций).
Читал в одной книге о т ом, что один английский врач из 19 века в некоторых случаях заставлял пациентов выполнять особую дыхательную гимнастику для создания гипероксии (избытка кислорода в крови) с последующей кратковременной потерей сознания, что позволяло безболезненно производить простейшие операции (удаление зуба, вправление вывиха и т.п.)
Комплексы своих особых дыхательных гимнастик имеют многие восточные единоборства. Выполняются они для повышения выносливости, тренировки умения сосредотачиваться, для входа в «особые» состояния психики, для борьбы со стрессом, для снятия мышечного напряжения… Всё это безусловно очень полезно и очень важно, но очень часто остаётся «за бортом» на занятиях в большинстве секций БИ.
Комплексы дыхательных гимнастик тренирующимся в БИ необходимо выполнять регулярно (хотя бы 1-2 раза в день).
НО
Выполняя дыхательные упражнения с чрезмерным фанатизмом можно получить серьёзные осложнения здоровья (от повышения/падения давления до судорог и галлюцинаций).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (обогащение двигательного опыта)
Часть 1
Однажды наблюдал как подросток, прозанимавшийся три года Тайквандо, впервые в жизни играл в волейбол. По мячу он попадал всегда, но бил по нему кулаком, прямым ударом, слишком резко, так что предсказать куда отлетит мяч было абсолютно невозможно. Тайквандо было вбито в него так крепко, что время от времени, видя летящий на него мяч, парень неосознанно вставал в боевую стойку. Соперники быстро всё просекли, и подавая мяч на тайквондиста практически без усилий выиграли игру.
Часть 2
В дружеской беседе на семинаре мастер спорта СССР по самбо Александр Викторович Неклюдов ( http://people.kstovo.ru/cat/5/525 ) рассказывал кучу интереснейших историй про сборную СССР по самбо. Запомнилась такая. Время от времени самбистов отрывали от борьбы и знакомили с другими видами спорта. Например, вывозили на каток, одевали на них хоккейную форму, давали в руки клюшки. Хоккейные тренера учили технике и тактике, а потом самбисты целый день гоняли шайбу. В другой раз вместо хоккея могли оказаться баскетбол, или водное поло, или футбол…
Часть 3
Многие занимающиеся БИ свято верят, что приёмы, приёмы и только приёмы помогут им одержать победу над любым противником в любой ситуации. «Чудо-тренера» учитывают «интересы рынка» и их ученики большую часть тренировочного времени «шлифуют технику боя». Остальные составляющие подготовки отходят на третий-четвёртый план, сокращается время занятий по ОФП с ускоренным переходом к специальной физической подготовке, а уж обогащением двигательного опыта (хотя бы с помощью подвижных игр) не занимаются вовсе. В результате на освоение «приёмов» уходит гораздо больше времени, чем, например, в какой ни будь секции ДЮСШ по вольной борьбе или боксу, где тренер ведёт занятия по отработанной десятилетиями программе. Возможно большое количество травм (тело на физическом уровне просто не готово к поединку), а достижение желанной цели (победа любого противника) может оказаться недостижимой.
Выход прост. Самостоятельно приобретать дополнительный двигательный опыт. Современные условия предлагают кучу вариантов на любой вкус и кошелёк: водный туризм, скалодром, лыжи, копание картошки, стрельба из арбалета, катание на лошадях и велосипедах, регбол или футбол, ролики и скейтборды, и т.д.
Главное – не лениться!
Часть 1
Однажды наблюдал как подросток, прозанимавшийся три года Тайквандо, впервые в жизни играл в волейбол. По мячу он попадал всегда, но бил по нему кулаком, прямым ударом, слишком резко, так что предсказать куда отлетит мяч было абсолютно невозможно. Тайквандо было вбито в него так крепко, что время от времени, видя летящий на него мяч, парень неосознанно вставал в боевую стойку. Соперники быстро всё просекли, и подавая мяч на тайквондиста практически без усилий выиграли игру.
Часть 2
В дружеской беседе на семинаре мастер спорта СССР по самбо Александр Викторович Неклюдов ( http://people.kstovo.ru/cat/5/525 ) рассказывал кучу интереснейших историй про сборную СССР по самбо. Запомнилась такая. Время от времени самбистов отрывали от борьбы и знакомили с другими видами спорта. Например, вывозили на каток, одевали на них хоккейную форму, давали в руки клюшки. Хоккейные тренера учили технике и тактике, а потом самбисты целый день гоняли шайбу. В другой раз вместо хоккея могли оказаться баскетбол, или водное поло, или футбол…
Часть 3
Многие занимающиеся БИ свято верят, что приёмы, приёмы и только приёмы помогут им одержать победу над любым противником в любой ситуации. «Чудо-тренера» учитывают «интересы рынка» и их ученики большую часть тренировочного времени «шлифуют технику боя». Остальные составляющие подготовки отходят на третий-четвёртый план, сокращается время занятий по ОФП с ускоренным переходом к специальной физической подготовке, а уж обогащением двигательного опыта (хотя бы с помощью подвижных игр) не занимаются вовсе. В результате на освоение «приёмов» уходит гораздо больше времени, чем, например, в какой ни будь секции ДЮСШ по вольной борьбе или боксу, где тренер ведёт занятия по отработанной десятилетиями программе. Возможно большое количество травм (тело на физическом уровне просто не готово к поединку), а достижение желанной цели (победа любого противника) может оказаться недостижимой.
Выход прост. Самостоятельно приобретать дополнительный двигательный опыт. Современные условия предлагают кучу вариантов на любой вкус и кошелёк: водный туризм, скалодром, лыжи, копание картошки, стрельба из арбалета, катание на лошадях и велосипедах, регбол или футбол, ролики и скейтборды, и т.д.
Главное – не лениться!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
Поздравляю Всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, удачи в начинаниях, и положительного окончания всех начинаний!!!
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