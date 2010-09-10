Сообщение chebyrnator » 46 минут назад

«Ненужные» упражнения (глазная гимнастика)



В «Науке побеждать» великий Суворов говорил, что есть три основных воинских искусства. И первое из них – глазомер. С генералиссимусом не поспоришь. Умение определить дистанцию до противника, увидеть в динамике боя «слабое место» или удобно топорщащуюся для захвата одежду, увидеть краем глаза второго (третьего и т.д.) нападающего и правильно отреагировать… И вообще 90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью глаз, нарушение работы органов зрения снижает качество и количество получаемой информации.



Независимо от того какое у Вас зрение +1,5 или -4, упражнения для глаз (простейший комплекс из 5-6 упражнений) полезно выполнять каждый день 3-4 раза. Обязательно добавляем упражнения на точность и координацию (например, пятнашки стоя на месте с условием коснуться определённой части тела партнёра), на определение расстояния до объектов (брось перед собой спичечный коробок и определи сколько до него шагов/метров). Полезно проводить учебный спарринг с одним завязанным глазом (нарушается монокулярность, а с ней и чувство дистанции).