Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (осанка)
Одно из основанных отличий человека от животных – вертикальное положение. Правильная осанка – это и эстетически красиво, и показатель настроения, и правильное расположение внутренних органов, и уменьшение энергозатрат при перемещении (в том числе и в ходе поединка), и правильная техника. Например, в каратэ позвоночник – ось вращения при прямом ударе рукой, нарушение осанки – это снижение скорости и силы удара.
Каждое единоборство предлагает свой набор упражнений, от стояния в стойках до «секретных» упражнений навроде перемещений со стаканом воды на голове (тайцзицуань). Основные упражнения на осанку – это повороты, укрепление мышц спины и пресса. Очень важен самоконтроль правильной осанки как при выполнении упражнений в спортзале, так и в повседневной жизни.
Одно из основанных отличий человека от животных – вертикальное положение. Правильная осанка – это и эстетически красиво, и показатель настроения, и правильное расположение внутренних органов, и уменьшение энергозатрат при перемещении (в том числе и в ходе поединка), и правильная техника. Например, в каратэ позвоночник – ось вращения при прямом ударе рукой, нарушение осанки – это снижение скорости и силы удара.
Каждое единоборство предлагает свой набор упражнений, от стояния в стойках до «секретных» упражнений навроде перемещений со стаканом воды на голове (тайцзицуань). Основные упражнения на осанку – это повороты, укрепление мышц спины и пресса. Очень важен самоконтроль правильной осанки как при выполнении упражнений в спортзале, так и в повседневной жизни.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (пальчиковая гимнастика)
Прочность бьющего кулака зависит от прочности каждого пальца. Прочность захвата в борьбе – от силы каждого пальца. Недостаточное удаление внимания укрепления своей кисти ведёт к травмам. А форсирование этого процесса (типа отжимания на пальцах) могут стать причиной разрушения суставов кисти, нарушение мелкой моторики рук, возникновение тремора (ручки трясутся как с похмелья).
Укреплять пальцы необходимо обязательно, но начинать надо с самого простого – пальчиковой гимнастики. В русской народной педагогике существовала целая группа упражнений, игр и даже сказок для пальчиков младенцев. Ну помните: «сорока-воровка кашу варила, деток кормила…» Выполняя некоторые пальчиковые упражнения уже взрослые люди зачастую с удивлением осознают, что собственные пальцы их не очень-то и слушаются.
В интернете можно найти кучу таких упражнений. Подберите себе 5-6 понравившихся и составьте комплекс на 3-5 минут, который можно повторять каждый день раз 7-10 в любое удобное время. Добавьте простейший массаж (поглаживания и растирания пальцев). Ощутимый результат будет уже через месяц.
Прочность бьющего кулака зависит от прочности каждого пальца. Прочность захвата в борьбе – от силы каждого пальца. Недостаточное удаление внимания укрепления своей кисти ведёт к травмам. А форсирование этого процесса (типа отжимания на пальцах) могут стать причиной разрушения суставов кисти, нарушение мелкой моторики рук, возникновение тремора (ручки трясутся как с похмелья).
Укреплять пальцы необходимо обязательно, но начинать надо с самого простого – пальчиковой гимнастики. В русской народной педагогике существовала целая группа упражнений, игр и даже сказок для пальчиков младенцев. Ну помните: «сорока-воровка кашу варила, деток кормила…» Выполняя некоторые пальчиковые упражнения уже взрослые люди зачастую с удивлением осознают, что собственные пальцы их не очень-то и слушаются.
В интернете можно найти кучу таких упражнений. Подберите себе 5-6 понравившихся и составьте комплекс на 3-5 минут, который можно повторять каждый день раз 7-10 в любое удобное время. Добавьте простейший массаж (поглаживания и растирания пальцев). Ощутимый результат будет уже через месяц.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (дыхательная гимнастика)
Читал в одной книге о т ом, что один английский врач из 19 века в некоторых случаях заставлял пациентов выполнять особую дыхательную гимнастику для создания гипероксии (избытка кислорода в крови) с последующей кратковременной потерей сознания, что позволяло безболезненно производить простейшие операции (удаление зуба, вправление вывиха и т.п.)
Комплексы своих особых дыхательных гимнастик имеют многие восточные единоборства. Выполняются они для повышения выносливости, тренировки умения сосредотачиваться, для входа в «особые» состояния психики, для борьбы со стрессом, для снятия мышечного напряжения… Всё это безусловно очень полезно и очень важно, но очень часто остаётся «за бортом» на занятиях в большинстве секций БИ.
Комплексы дыхательных гимнастик тренирующимся в БИ необходимо выполнять регулярно (хотя бы 1-2 раза в день).
НО
Выполняя дыхательные упражнения с чрезмерным фанатизмом можно получить серьёзные осложнения здоровья (от повышения/падения давления до судорог и галлюцинаций).
Читал в одной книге о т ом, что один английский врач из 19 века в некоторых случаях заставлял пациентов выполнять особую дыхательную гимнастику для создания гипероксии (избытка кислорода в крови) с последующей кратковременной потерей сознания, что позволяло безболезненно производить простейшие операции (удаление зуба, вправление вывиха и т.п.)
Комплексы своих особых дыхательных гимнастик имеют многие восточные единоборства. Выполняются они для повышения выносливости, тренировки умения сосредотачиваться, для входа в «особые» состояния психики, для борьбы со стрессом, для снятия мышечного напряжения… Всё это безусловно очень полезно и очень важно, но очень часто остаётся «за бортом» на занятиях в большинстве секций БИ.
Комплексы дыхательных гимнастик тренирующимся в БИ необходимо выполнять регулярно (хотя бы 1-2 раза в день).
НО
Выполняя дыхательные упражнения с чрезмерным фанатизмом можно получить серьёзные осложнения здоровья (от повышения/падения давления до судорог и галлюцинаций).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (обогащение двигательного опыта)
Часть 1
Однажды наблюдал как подросток, прозанимавшийся три года Тайквандо, впервые в жизни играл в волейбол. По мячу он попадал всегда, но бил по нему кулаком, прямым ударом, слишком резко, так что предсказать куда отлетит мяч было абсолютно невозможно. Тайквандо было вбито в него так крепко, что время от времени, видя летящий на него мяч, парень неосознанно вставал в боевую стойку. Соперники быстро всё просекли, и подавая мяч на тайквондиста практически без усилий выиграли игру.
Часть 2
В дружеской беседе на семинаре мастер спорта СССР по самбо Александр Викторович Неклюдов ( http://people.kstovo.ru/cat/5/525 ) рассказывал кучу интереснейших историй про сборную СССР по самбо. Запомнилась такая. Время от времени самбистов отрывали от борьбы и знакомили с другими видами спорта. Например, вывозили на каток, одевали на них хоккейную форму, давали в руки клюшки. Хоккейные тренера учили технике и тактике, а потом самбисты целый день гоняли шайбу. В другой раз вместо хоккея могли оказаться баскетбол, или водное поло, или футбол…
Часть 3
Многие занимающиеся БИ свято верят, что приёмы, приёмы и только приёмы помогут им одержать победу над любым противником в любой ситуации. «Чудо-тренера» учитывают «интересы рынка» и их ученики большую часть тренировочного времени «шлифуют технику боя». Остальные составляющие подготовки отходят на третий-четвёртый план, сокращается время занятий по ОФП с ускоренным переходом к специальной физической подготовке, а уж обогащением двигательного опыта (хотя бы с помощью подвижных игр) не занимаются вовсе. В результате на освоение «приёмов» уходит гораздо больше времени, чем, например, в какой ни будь секции ДЮСШ по вольной борьбе или боксу, где тренер ведёт занятия по отработанной десятилетиями программе. Возможно большое количество травм (тело на физическом уровне просто не готово к поединку), а достижение желанной цели (победа любого противника) может оказаться недостижимой.
Выход прост. Самостоятельно приобретать дополнительный двигательный опыт. Современные условия предлагают кучу вариантов на любой вкус и кошелёк: водный туризм, скалодром, лыжи, копание картошки, стрельба из арбалета, катание на лошадях и велосипедах, регбол или футбол, ролики и скейтборды, и т.д.
Главное – не лениться!
Часть 1
Однажды наблюдал как подросток, прозанимавшийся три года Тайквандо, впервые в жизни играл в волейбол. По мячу он попадал всегда, но бил по нему кулаком, прямым ударом, слишком резко, так что предсказать куда отлетит мяч было абсолютно невозможно. Тайквандо было вбито в него так крепко, что время от времени, видя летящий на него мяч, парень неосознанно вставал в боевую стойку. Соперники быстро всё просекли, и подавая мяч на тайквондиста практически без усилий выиграли игру.
Часть 2
В дружеской беседе на семинаре мастер спорта СССР по самбо Александр Викторович Неклюдов ( http://people.kstovo.ru/cat/5/525 ) рассказывал кучу интереснейших историй про сборную СССР по самбо. Запомнилась такая. Время от времени самбистов отрывали от борьбы и знакомили с другими видами спорта. Например, вывозили на каток, одевали на них хоккейную форму, давали в руки клюшки. Хоккейные тренера учили технике и тактике, а потом самбисты целый день гоняли шайбу. В другой раз вместо хоккея могли оказаться баскетбол, или водное поло, или футбол…
Часть 3
Многие занимающиеся БИ свято верят, что приёмы, приёмы и только приёмы помогут им одержать победу над любым противником в любой ситуации. «Чудо-тренера» учитывают «интересы рынка» и их ученики большую часть тренировочного времени «шлифуют технику боя». Остальные составляющие подготовки отходят на третий-четвёртый план, сокращается время занятий по ОФП с ускоренным переходом к специальной физической подготовке, а уж обогащением двигательного опыта (хотя бы с помощью подвижных игр) не занимаются вовсе. В результате на освоение «приёмов» уходит гораздо больше времени, чем, например, в какой ни будь секции ДЮСШ по вольной борьбе или боксу, где тренер ведёт занятия по отработанной десятилетиями программе. Возможно большое количество травм (тело на физическом уровне просто не готово к поединку), а достижение желанной цели (победа любого противника) может оказаться недостижимой.
Выход прост. Самостоятельно приобретать дополнительный двигательный опыт. Современные условия предлагают кучу вариантов на любой вкус и кошелёк: водный туризм, скалодром, лыжи, копание картошки, стрельба из арбалета, катание на лошадях и велосипедах, регбол или футбол, ролики и скейтборды, и т.д.
Главное – не лениться!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
Поздравляю Всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, удачи в начинаниях, и положительного окончания всех начинаний!!!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (глазная гимнастика)
В «Науке побеждать» великий Суворов говорил, что есть три основных воинских искусства. И первое из них – глазомер. С генералиссимусом не поспоришь. Умение определить дистанцию до противника, увидеть в динамике боя «слабое место» или удобно топорщащуюся для захвата одежду, увидеть краем глаза второго (третьего и т.д.) нападающего и правильно отреагировать… И вообще 90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью глаз, нарушение работы органов зрения снижает качество и количество получаемой информации.
Независимо от того какое у Вас зрение +1,5 или -4, упражнения для глаз (простейший комплекс из 5-6 упражнений) полезно выполнять каждый день 3-4 раза. Обязательно добавляем упражнения на точность и координацию (например, пятнашки стоя на месте с условием коснуться определённой части тела партнёра), на определение расстояния до объектов (брось перед собой спичечный коробок и определи сколько до него шагов/метров). Полезно проводить учебный спарринг с одним завязанным глазом (нарушается монокулярность, а с ней и чувство дистанции).
В «Науке побеждать» великий Суворов говорил, что есть три основных воинских искусства. И первое из них – глазомер. С генералиссимусом не поспоришь. Умение определить дистанцию до противника, увидеть в динамике боя «слабое место» или удобно топорщащуюся для захвата одежду, увидеть краем глаза второго (третьего и т.д.) нападающего и правильно отреагировать… И вообще 90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью глаз, нарушение работы органов зрения снижает качество и количество получаемой информации.
Независимо от того какое у Вас зрение +1,5 или -4, упражнения для глаз (простейший комплекс из 5-6 упражнений) полезно выполнять каждый день 3-4 раза. Обязательно добавляем упражнения на точность и координацию (например, пятнашки стоя на месте с условием коснуться определённой части тела партнёра), на определение расстояния до объектов (брось перед собой спичечный коробок и определи сколько до него шагов/метров). Полезно проводить учебный спарринг с одним завязанным глазом (нарушается монокулярность, а с ней и чувство дистанции).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
«Ненужные» упражнения (расслабление)
Не помню где и когда, но уже достаточно давно, толи прочитал, толи услышал от знакомого боксёра такое объяснение:
«Представь, что каждая работающая мышца – это электрическая лампочка. Работая вхолостую, она поглощает энергию. И именно этой энергии тебе может не хватить в какой-то момент боя.»
Классический пример умения расслабляться и экономить силы, а потом «взорваться» и отправлять противника в нокаут – это Кассиус Клей (он же Мохаммед Али), чемпион XVII Летних Олимпийских игр 1960 года в полутяжёлой весовой категории, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (1964—1966, 1974—1978). Его бой пятидесятилетней давности (14 ноября 1966 года) против Кливленда Уильямса многие эксперты рассматривают как идеал техники, скорости и непредсказуемости.
https://www.youtube.com/watch?v=oJUzl0aFHZw
Чем расслабленнее мышца перед началом движения, тем большую силу и скорость она может развить --- это один из законов физиологии. Поэтому навык расслабления надо тренировать также как силу, скорость, точность и своевременность отдельных технических действий. В большинстве секций и клубов БИ навык расслабления даже не упоминается.
Один из педагогических принципов РОСС - 75% времени обучения тратиться на достижение состояния релаксации мышц, расслабленности во время боя; 15% времени расходуется на формирование навыка концентрации, выброса мощного потока энергии в момент проведения удара, броска или любого другого технического действия; последние 10% — это уже достижение мастерского уровня, ведения боя по системе выживания, т. е. способность вести схватку и побеждать, когда уже нет сил, в любых погодных условиях и при любой тактической обстановке, против нескольких противников сразу.
Тренировка навыка расслабления начинается с простейших упражнений на самосканирование и определение «зажатостей», специальных гимнастических комплексов, выполняемых в статике (наподобие йоги) и динамике, индивидуально и в парах, использование элементов народных танцев, специализированных игр, спаррингов и пр.
Для «домашнего» использования я рекомендую ученикам вибромассаж. Тряска в общественном транспорте раздражает. Но если вам посчастливилось сесть, представить себя в кресле вибромассажёра, который массирует-расслабляет ваши мышцы. Всего несколько «тренировок» и даже кратковременная поездка доставит удовольствие, поможет отдохнуть и расслабиться.
Не помню где и когда, но уже достаточно давно, толи прочитал, толи услышал от знакомого боксёра такое объяснение:
«Представь, что каждая работающая мышца – это электрическая лампочка. Работая вхолостую, она поглощает энергию. И именно этой энергии тебе может не хватить в какой-то момент боя.»
Классический пример умения расслабляться и экономить силы, а потом «взорваться» и отправлять противника в нокаут – это Кассиус Клей (он же Мохаммед Али), чемпион XVII Летних Олимпийских игр 1960 года в полутяжёлой весовой категории, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (1964—1966, 1974—1978). Его бой пятидесятилетней давности (14 ноября 1966 года) против Кливленда Уильямса многие эксперты рассматривают как идеал техники, скорости и непредсказуемости.
https://www.youtube.com/watch?v=oJUzl0aFHZw
Чем расслабленнее мышца перед началом движения, тем большую силу и скорость она может развить --- это один из законов физиологии. Поэтому навык расслабления надо тренировать также как силу, скорость, точность и своевременность отдельных технических действий. В большинстве секций и клубов БИ навык расслабления даже не упоминается.
Один из педагогических принципов РОСС - 75% времени обучения тратиться на достижение состояния релаксации мышц, расслабленности во время боя; 15% времени расходуется на формирование навыка концентрации, выброса мощного потока энергии в момент проведения удара, броска или любого другого технического действия; последние 10% — это уже достижение мастерского уровня, ведения боя по системе выживания, т. е. способность вести схватку и побеждать, когда уже нет сил, в любых погодных условиях и при любой тактической обстановке, против нескольких противников сразу.
Тренировка навыка расслабления начинается с простейших упражнений на самосканирование и определение «зажатостей», специальных гимнастических комплексов, выполняемых в статике (наподобие йоги) и динамике, индивидуально и в парах, использование элементов народных танцев, специализированных игр, спаррингов и пр.
Для «домашнего» использования я рекомендую ученикам вибромассаж. Тряска в общественном транспорте раздражает. Но если вам посчастливилось сесть, представить себя в кресле вибромассажёра, который массирует-расслабляет ваши мышцы. Всего несколько «тренировок» и даже кратковременная поездка доставит удовольствие, поможет отдохнуть и расслабиться.
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
Какая форма одежды подойдет новичку для занятие смешанными единоборствами? Очень хочу, начиная с весны, себя в этом попробовать!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
Если рассматривать занятия единоборствами как фитнесс, чтобы к лету «похудеть и подкачаться», то Вам понадобятся:
1 Рашгард – крутая футболка с крутой надписью («Федька Емельяненко – мой друг», «Я Вам Дам люлей» и т.п.) Сделана из спандекса и нейлона или полиэстера, быстро сохнет, более прочная в отличие от хлопковых изделий, не растягивается, имеет антибактерицидную пропитку. Стоит дорого.
2 Шорты вале-тудо - полностью обтягивающие шорты, оказывают компрессионный эффект, то есть сохраняют и поддерживают тепло ваших мышц. Стоят дорого.
Данный комплект позволяет заниматься физухой, работать на грушах и мешках, при этом в перерывах мышцы останутся разогретыми. Позволит разглядывать себя в большом зеркале и видеть, как тело приобретает привлекательные для противоположного пола формы.
1 Рашгард – крутая футболка с крутой надписью («Федька Емельяненко – мой друг», «Я Вам Дам люлей» и т.п.) Сделана из спандекса и нейлона или полиэстера, быстро сохнет, более прочная в отличие от хлопковых изделий, не растягивается, имеет антибактерицидную пропитку. Стоит дорого.
2 Шорты вале-тудо - полностью обтягивающие шорты, оказывают компрессионный эффект, то есть сохраняют и поддерживают тепло ваших мышц. Стоят дорого.
Данный комплект позволяет заниматься физухой, работать на грушах и мешках, при этом в перерывах мышцы останутся разогретыми. Позволит разглядывать себя в большом зеркале и видеть, как тело приобретает привлекательные для противоположного пола формы.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:48
Re: Cекция Русского Боевого Искусства РОСС
Если занятия единоборствами предполагает приобретение практических навыков, то Вам понадобятся спортивная одежда, приближенная к повседневной.
И тут на первом месте – армейский камуфляж. Удобный, достаточно прочный, не мешает двигаться, позволяет отрабатывать технические элементы с захватом одежды. По цене – доступно. Хватает, примерно, на год тренировок.
Можно использовать сшитые «под камуфляж» строительные спецовки (по цене – дешевле, по прочности тоже достойно, несмотря на то, что чаще всего шьётся на зонах), рыбацко-охотничьи комплекты (по цене – дороже, по качеству – гораздо выше, чем армейские комки).
При отработке элементов самбо в полную силу куртка от камуфляжа рвётся на 3-4 тренировке, поэтому её желательно заменить курткой самбо или дзюдо.
Короткие шорты не желательны. При выполнении «половых упражнений» (акробатика, СФП, партер) на деревянном полу постоянно царапаются колени. Не позволяет отрабатывать технические действия, связанные с захватами за штаны (такие захваты запрещены в спортивном дзюдо, но допустимы в прикладной борьбе, самообороне).
На тело футболка х/б. Хлопок приятно носить, по своим характеристикам он подходит абсолютно всем. С ним не нарушается кожное дыхание, легко происходит впитывание и испарение влаги. Хлопчатобумажную ткань можно смело назвать высокогигиеничным материалом, поскольку она не вызывает аллергию и не раздражает кожу с повышенной чувствительностью. По цене – доступно.
На ноги – лёгкая спортивная форма. Себе покупаю в Ашане, по цене – очень доступно, хватает на полгода.
Что ещё взять с собой на тренировке описано выше, на второй странице.
И тут на первом месте – армейский камуфляж. Удобный, достаточно прочный, не мешает двигаться, позволяет отрабатывать технические элементы с захватом одежды. По цене – доступно. Хватает, примерно, на год тренировок.
Можно использовать сшитые «под камуфляж» строительные спецовки (по цене – дешевле, по прочности тоже достойно, несмотря на то, что чаще всего шьётся на зонах), рыбацко-охотничьи комплекты (по цене – дороже, по качеству – гораздо выше, чем армейские комки).
При отработке элементов самбо в полную силу куртка от камуфляжа рвётся на 3-4 тренировке, поэтому её желательно заменить курткой самбо или дзюдо.
Короткие шорты не желательны. При выполнении «половых упражнений» (акробатика, СФП, партер) на деревянном полу постоянно царапаются колени. Не позволяет отрабатывать технические действия, связанные с захватами за штаны (такие захваты запрещены в спортивном дзюдо, но допустимы в прикладной борьбе, самообороне).
На тело футболка х/б. Хлопок приятно носить, по своим характеристикам он подходит абсолютно всем. С ним не нарушается кожное дыхание, легко происходит впитывание и испарение влаги. Хлопчатобумажную ткань можно смело назвать высокогигиеничным материалом, поскольку она не вызывает аллергию и не раздражает кожу с повышенной чувствительностью. По цене – доступно.
На ноги – лёгкая спортивная форма. Себе покупаю в Ашане, по цене – очень доступно, хватает на полгода.
Что ещё взять с собой на тренировке описано выше, на второй странице.
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