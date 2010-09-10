Сообщение chebyrnator » 14 янв 2017, 09:32

«Ненужные» упражнения (расслабление)

Не помню где и когда, но уже достаточно давно, толи прочитал, толи услышал от знакомого боксёра такое объяснение:«Представь, что каждая работающая мышца – это электрическая лампочка. Работая вхолостую, она поглощает энергию. И именно этой энергии тебе может не хватить в какой-то момент боя.»Классический пример умения расслабляться и экономить силы, а потом «взорваться» и отправлять противника в нокаут – это Кассиус Клей (он же Мохаммед Али), чемпион XVII Летних Олимпийских игр 1960 года в полутяжёлой весовой категории, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (1964—1966, 1974—1978). Его бой пятидесятилетней давности (14 ноября 1966 года) против Кливленда Уильямса многие эксперты рассматривают как идеал техники, скорости и непредсказуемости.Чем расслабленнее мышца перед началом движения, тем большую силу и скорость она может развить --- это один из законов физиологии. Поэтому навык расслабления надо тренировать также как силу, скорость, точность и своевременность отдельных технических действий. В большинстве секций и клубов БИ навык расслабления даже не упоминается.Один из педагогических принципов РОСС - 75% времени обучения тратиться на достижение состояния релаксации мышц, расслабленности во время боя; 15% времени расходуется на формирование навыка концентрации, выброса мощного потока энергии в момент проведения удара, броска или любого другого технического действия; последние 10% — это уже достижение мастерского уровня, ведения боя по системе выживания, т. е. способность вести схватку и побеждать, когда уже нет сил, в любых погодных условиях и при любой тактической обстановке, против нескольких противников сразу.Тренировка навыка расслабления начинается с простейших упражнений на самосканирование и определение «зажатостей», специальных гимнастических комплексов, выполняемых в статике (наподобие йоги) и динамике, индивидуально и в парах, использование элементов народных танцев, специализированных игр, спаррингов и пр.Для «домашнего» использования я рекомендую ученикам вибромассаж. Тряска в общественном транспорте раздражает. Но если вам посчастливилось сесть, представить себя в кресле вибромассажёра, который массирует-расслабляет ваши мышцы. Всего несколько «тренировок» и даже кратковременная поездка доставит удовольствие, поможет отдохнуть и расслабиться.