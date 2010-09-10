ЖК Дубрава -2 от СС Светлый.

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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АнастасияМ
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 21:04

Re: ЖК Дубрава -2 от СС Светлый.

Сообщение АнастасияМ » 17 авг 2016, 21:44

А разве нет никаких нормативов по поводу высоты окна? Я, когда покупала квартиру, совсем не думала,что будет такое окно. Как быть с потолками то?! Это прям подстава(( :|
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katrin0905
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 14:03

Re: ЖК Дубрава -2 от СС Светлый.

Сообщение katrin0905 » 19 авг 2016, 10:34

По нормативам должно быть окно - и оно есть, оно должно быть не маленьким, чтобы обеспечивать необходимый уровень освещенности и оно обеспечивает)... остальное по усмотрению архитекторов - форма, расположение...
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: ЖК Дубрава -2 от СС Светлый.

Сообщение Marcus » Сегодня, 09:24

Моя тетя купила квартиру в этом ЖК, отзывается хорошо. Она в Рязань вообще из Твери переехала. Вещи, кстати, с нижегородскими перевозчиками 1-я Транспортная отправляла. Я вот думаю летом в гости наведаться к ней, тогда уже и сам смогу оценить этот ЖК.
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