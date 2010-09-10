Сообщение Marcus » Сегодня, 09:24

Моя тетя купила квартиру в этом ЖК, отзывается хорошо. Она в Рязань вообще из Твери переехала. Вещи, кстати, с нижегородскими перевозчиками 1-я Транспортная отправляла. Я вот думаю летом в гости наведаться к ней, тогда уже и сам смогу оценить этот ЖК.