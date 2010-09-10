Подарок сестре
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Re: Подарок сестре
Я бы сестре браслет подарила
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
Re: Подарок сестре
Спасибо за идеи.
Re: Подарок сестре
Если любит шмотки, а их любят практически все))) То можно посмотреть http://para-maek.ru/ на сайте много интересных футболок и регланов!
люди видят лишь то что хотят увидеть
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 май 2016, 23:13
Re: Подарок сестре
а не думали ли Вы подарить своей сестре стильный яркий смартфон lenovo K3 Note https://www.lostelecom.ru/mobiles/lenov ... te-Yellow/ ? Думаю, что она очень будет рада такой обновке телефона. Я всего лишь советую и не более. Но данный вариант имеет шанс на существования и воплощение в жизнь)
- coffeemadgirl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38
Re: Подарок сестре
Смотрела гироскутеры в интернет - магазинах. Дорогие, конечно, но вещь еще для нас в диковинку - заставляет на улице обращать внимание
Re: Подарок сестре
olga.ivanko писал(а):а не думали ли Вы подарить своей сестре стильный яркий смартфон lenovo K3 Note https://www.lostelecom.ru/mobiles/lenov ... te-Yellow/ ? Думаю, что она очень будет рада такой обновке телефона. Я всего лишь советую и не более. Но данный вариант имеет шанс на существования и воплощение в жизнь)
Сильно круто по цене, я не осилю(((
Re: Подарок сестре
смотря сколько лет, чем увлекается
Re: Подарок сестре
Это же зависит от возраста сестры и финансов.
Я люблю своей сестре все подарки дополнять тортом собственного приготовления =)
Вот последний раз делала такой потрясающий творожный торт
Тортовое вдохновение черпаю в этой подборке, но и не только в ней =)
Я люблю своей сестре все подарки дополнять тортом собственного приготовления =)
Вот последний раз делала такой потрясающий творожный торт
Тортовое вдохновение черпаю в этой подборке, но и не только в ней =)
Re: Подарок сестре
Любой подарок будет актуален
Подарок сестре
Я вот своего спрашиваю, что ты мне подаришь, а то ведь девченки будут спрашивать. Мне например хочется только сережку в пуп. Но какой же это подарок?
Re: Подарок сестре
Я думаю очень милым подарком был бы полет на воздушном шаре http://msk.poletsamolet.ru/polet-na-voz ... share.html С таким подарком этот день точно хорошо бы запомнился
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 12:07
Re: Подарок сестре
Re: Подарок сестре
Классный и всегда актуальный подарок- хорошая книга
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