Подарок сестре

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Ajina
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2016, 04:12
Откуда: Рязань

Re: Подарок сестре

Сообщение Ajina » 04 май 2016, 04:18

Я бы сестре браслет подарила
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
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Виктор11
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 13:26

Re: Подарок сестре

Сообщение Виктор11 » 04 май 2016, 17:24

Спасибо за идеи.
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Viatich
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 15:17
Откуда: Москва

Re: Подарок сестре

Сообщение Viatich » 05 май 2016, 12:15

Если любит шмотки, а их любят практически все))) То можно посмотреть http://para-maek.ru/ на сайте много интересных футболок и регланов!
люди видят лишь то что хотят увидеть
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olga.ivanko
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 май 2016, 23:13

Re: Подарок сестре

Сообщение olga.ivanko » 30 май 2016, 23:05

а не думали ли Вы подарить своей сестре стильный яркий смартфон lenovo K3 Note https://www.lostelecom.ru/mobiles/lenov ... te-Yellow/ ? Думаю, что она очень будет рада такой обновке телефона. Я всего лишь советую и не более. Но данный вариант имеет шанс на существования и воплощение в жизнь)
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Подарок сестре

Сообщение Katarinna » 18 июл 2016, 00:27

olga.ivanko писал(а):а не думали ли Вы подарить своей сестре стильный яркий смартфон lenovo K3 Note https://www.lostelecom.ru/mobiles/lenov ... te-Yellow/ ? Думаю, что она очень будет рада такой обновке телефона. Я всего лишь советую и не более. Но данный вариант имеет шанс на существования и воплощение в жизнь)

Сильно круто по цене, я не осилю(((
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Natali93
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 авг 2015, 10:12

Re: Подарок сестре

Сообщение Natali93 » 18 июл 2016, 20:58

смотря сколько лет, чем увлекается
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Адель
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 июл 2016, 00:33

Re: Подарок сестре

Сообщение Адель » 11 авг 2016, 03:38

Это же зависит от возраста сестры и финансов.

Я люблю своей сестре все подарки дополнять тортом собственного приготовления =)
Вот последний раз делала такой потрясающий творожный торт
Изображение

Тортовое вдохновение черпаю в этой подборке, но и не только в ней =)
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Подарок сестре

Сообщение Jennifer » 13 сен 2016, 23:04

Любой подарок будет актуален
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Radakt
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 18:00

Подарок сестре

Сообщение Radakt » 16 сен 2016, 23:53

Я вот своего спрашиваю, что ты мне подаришь, а то ведь девченки будут спрашивать. Мне например хочется только сережку в пуп. Но какой же это подарок?
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Grey
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 17:28

Re: Подарок сестре

Сообщение Grey » 10 окт 2016, 16:16

Я думаю очень милым подарком был бы полет на воздушном шаре http://msk.poletsamolet.ru/polet-na-voz ... share.html С таким подарком этот день точно хорошо бы запомнился
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ssummer-girl
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 12:07

Re: Подарок сестре

Сообщение ssummer-girl » 14 окт 2016, 12:20

У мой сестры фигура такая же как у меня, и размер такой же. По этому я часто покупаю вещи на себя и у меня нету с этим проблем. Вот подарила ей недавно блузу такую
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Darlin
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:38

Re: Подарок сестре

Сообщение Darlin » 25 апр 2017, 23:06

Можно подарить смартфон или часы спортивные, которые с тем же смартфоном синхронизируются, довольно популярный сейчас подарок!
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baAsss
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:37

Re: Подарок сестре

Сообщение baAsss » 57 минут назад

Подарите книгу хорошую)
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