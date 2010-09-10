Сообщение prestidighitator » 21 сен 2015, 15:51

Гордеев писал(а): Интересно, что должно произойти, чтобы наконец-то проложить маршруты военных самолётов не над спальным районом города, а над другим, не заселённым районом? Или на худой конец, над городской думой. Дети пугаются наших защитников. Неужели всех всё устраивает?

Аэродром был построен раньше чем поселок Приокский, поэтому непонятно о чем думали когда строили Приокский, над которым проходит глиссада, а "проложить маршруты" не получится - взлетно-посадочная полоса жёстко прикреплена к земному шару, а дети не пугаются, а смотрят раскрыв рты