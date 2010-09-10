Полёты над Приокским

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Гордеев
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 09:25

Полёты над Приокским

Сообщение Гордеев » 21 сен 2015, 09:34

Интересно, что должно произойти, чтобы наконец-то проложить маршруты военных самолётов не над спальным районом города, а над другим, не заселённым районом? Или на худой конец, над городской думой. Дети пугаются наших защитников. Неужели всех всё устраивает?
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Полёты над Приокским

Сообщение Customer » 21 сен 2015, 10:39

viewtopic.php?f=68&t=5969&hilit=самолеты+над+канищево
viewtopic.php?f=9&t=9291&start=40&hilit=самолеты+над+красным
Ты - это ты, а я - это я.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1791
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Полёты над Приокским

Сообщение АЛСНщик » 21 сен 2015, 10:44

И вообще, почему в автомобильной теме вопрос поднят?
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1356
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Полёты над Приокским

Сообщение koten » 21 сен 2015, 14:55

Гордеев писал(а):Интересно, что должно произойти, чтобы наконец-то проложить маршруты военных самолётов не над спальным районом города, а над другим, не заселённым районом? Или на худой конец, над городской думой. Дети пугаются наших защитников. Неужели всех всё устраивает?

Детям с этой техникой общаться весьма плотно скоро. Так что пусть привыкают к реву грозного бомбардировщика, взлетающего с ближайшего аэродрома, чем к церковному звону или барабану, задающему ритм на галерах.
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prestidighitator
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 12:48

Re: Полёты над Приокским

Сообщение prestidighitator » 21 сен 2015, 15:51

Гордеев писал(а):Интересно, что должно произойти, чтобы наконец-то проложить маршруты военных самолётов не над спальным районом города, а над другим, не заселённым районом? Или на худой конец, над городской думой. Дети пугаются наших защитников. Неужели всех всё устраивает?


Аэродром был построен раньше чем поселок Приокский, поэтому непонятно о чем думали когда строили Приокский, над которым проходит глиссада, а "проложить маршруты" не получится - взлетно-посадочная полоса жёстко прикреплена к земному шару, а дети не пугаются, а смотрят раскрыв рты
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Полёты над Приокским

Сообщение Улин » Сегодня, 06:00

На стройплощадке ЖК Skyline подъемный кран подсветили огнями зелёного цвета, такими же, как входные огни ВПП аэродрома Дягилево.
Кран стоит практически под глиссадой. Так и до беды не далеко.

P8230220.jpg

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Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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