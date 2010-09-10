Полёты над Приокским
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Полёты над Приокским
Интересно, что должно произойти, чтобы наконец-то проложить маршруты военных самолётов не над спальным районом города, а над другим, не заселённым районом? Или на худой конец, над городской думой. Дети пугаются наших защитников. Неужели всех всё устраивает?
Re: Полёты над Приокским
viewtopic.php?f=68&t=5969&hilit=самолеты+над+канищево
viewtopic.php?f=9&t=9291&start=40&hilit=самолеты+над+красным
viewtopic.php?f=9&t=9291&start=40&hilit=самолеты+над+красным
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Полёты над Приокским
И вообще, почему в автомобильной теме вопрос поднят?
Re: Полёты над Приокским
Гордеев писал(а):Интересно, что должно произойти, чтобы наконец-то проложить маршруты военных самолётов не над спальным районом города, а над другим, не заселённым районом? Или на худой конец, над городской думой. Дети пугаются наших защитников. Неужели всех всё устраивает?
Детям с этой техникой общаться весьма плотно скоро. Так что пусть привыкают к реву грозного бомбардировщика, взлетающего с ближайшего аэродрома, чем к церковному звону или барабану, задающему ритм на галерах.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 07 мар 2013, 12:48
Re: Полёты над Приокским
Гордеев писал(а):Интересно, что должно произойти, чтобы наконец-то проложить маршруты военных самолётов не над спальным районом города, а над другим, не заселённым районом? Или на худой конец, над городской думой. Дети пугаются наших защитников. Неужели всех всё устраивает?
Аэродром был построен раньше чем поселок Приокский, поэтому непонятно о чем думали когда строили Приокский, над которым проходит глиссада, а "проложить маршруты" не получится - взлетно-посадочная полоса жёстко прикреплена к земному шару, а дети не пугаются, а смотрят раскрыв рты
Re: Полёты над Приокским
На стройплощадке ЖК Skyline подъемный кран подсветили огнями зелёного цвета, такими же, как входные огни ВПП аэродрома Дягилево.
Кран стоит практически под глиссадой. Так и до беды не далеко.
Кран стоит практически под глиссадой. Так и до беды не далеко.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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