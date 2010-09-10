Новая свалка мусора в Рязани

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Drim
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 18:31

Новая свалка мусора в Рязани

Сообщение Drim » 22 сен 2015, 16:23

Всем привет! С окружной дороги напротив завода "центролит" есть заезд в лес (в пос.Никуличи). Так вдоль этой дороги в лесу за последний год завезли и выбросили много мусора с окружной, который не довезли до гор. свалки. Скоро этот лес превратится в новую гор. свалку. Наверно потому, что старую по слухам планируют закрывать и мусор принимают (платно) в ограниченном количестве. Куда сообщить чтобы прекратили выкидывать мусор?
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: Новая свалка мусора в Рязани

Сообщение Pazuzu » 23 сен 2015, 11:18

Администрация города, Росприроднадзор, пишите всем - они обязаны принять заявление и ответить.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11310
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Новая свалка мусора в Рязани

Сообщение UNCLE1911 » 23 сен 2015, 14:33

Лучше сразу Дядьвове.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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W
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 18 июл 2006, 18:46
Откуда: Область

Re: Новая свалка мусора в Рязани

Сообщение W » Сегодня, 16:53

Не доезжая 216 кмперед мостом по дороге на Пронск будет полигон отходов инвестиции в Рязанску обл от "не резиновой" очень удобно подвозить есть рядом ж/д путь.
Счастья, мира, здоровья, любви вам всем.
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