Сообщение W » 25 май 2019, 16:53

Не доезжая 216 кмперед мостом по дороге на Пронск будет полигон отходов инвестиции в Рязанску обл от "не резиновой" очень удобно подвозить есть рядом ж/д путь.

Счастья, мира, здоровья, любви вам всем.