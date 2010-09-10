Новая свалка мусора в Рязани
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Новая свалка мусора в Рязани
Всем привет! С окружной дороги напротив завода "центролит" есть заезд в лес (в пос.Никуличи). Так вдоль этой дороги в лесу за последний год завезли и выбросили много мусора с окружной, который не довезли до гор. свалки. Скоро этот лес превратится в новую гор. свалку. Наверно потому, что старую по слухам планируют закрывать и мусор принимают (платно) в ограниченном количестве. Куда сообщить чтобы прекратили выкидывать мусор?
Re: Новая свалка мусора в Рязани
Администрация города, Росприроднадзор, пишите всем - они обязаны принять заявление и ответить.
Re: Новая свалка мусора в Рязани
Лучше сразу Дядьвове.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Новая свалка мусора в Рязани
Не доезжая 216 кмперед мостом по дороге на Пронск будет полигон отходов инвестиции в Рязанску обл от "не резиновой" очень удобно подвозить есть рядом ж/д путь.
Счастья, мира, здоровья, любви вам всем.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3693
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Новая свалка мусора в Рязани
Это - гуманитарная помощь, а не столичный мусор.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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