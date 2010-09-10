Сайт города Михайлова

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Re: Сайт города Михайлова

Сообщение Стёпа МЕН » 01 окт 2015, 21:10

MikhailovCity писал(а):Приглашаю всех посетить портал, посвященный городу Михайлову Рязанской области http://kinodk.narod.ru/ как вы его оцениваете, напишите на форуме! Есть тут WEB дизайнеры? Хотелось услышать Ваше мнение и не только.


Проголосовало всего 4 человека, мало. Кто ещё тут на ветке был в городе Михайлове?
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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Re: Сайт города Михайлова

Сообщение Стёпа МЕН » 18 окт 2015, 13:06

Уважаемые Рязанцы и жители Рязанской области, оцените замечательную фотографию Танка на обновлённом постаменте ссылка на фотографию http://kinodk.narod.ru/photo/gorod/dostoprimechatelnosti/novaja_stena_u_tanka/7-0-161

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Ждём Ваших комментариев тут и там !!! На форуме есть знатоки истории?
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MikhailovCity
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 20:19

Парапланеризм в Рязанской области

Сообщение MikhailovCity » 25 окт 2015, 01:07

Здравствуйте, есть ли в на форуме любители экстремального вида спорта, в городе Михайлове уже несколько лет существуют любители по летать на парапланах . Если есть единомышленники приглашаем Вас на форум, там есть фотографии и видео полётов, не только в городе Михайлове. ссылка http://kinodk.narod.ru/forum/19-7-2 на форуме уже 5 страниц, там с верху есть перелистовав. Будем рады Вашим комментарием!

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Парапланеризм в Рязанской области

Сообщение Стёпа МЕН » 25 окт 2015, 14:39

На форуме написано что Пока парапланерист летал, мимо по трассе ехал паренёк, попросил поднять вверх и совершил прыжок http://kinodk.narod.ru/forum/19-7-5#1082
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MikhailovCity
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 20:19

Объявления на карте яндекс

Сообщение MikhailovCity » 08 ноя 2015, 20:21

На доске объявлений города Михайлова появилась карта с объявлениями, как вы считаете это удобно? Ваше мнение.

Посмотрите http://kinodk.narod.ru/board/ :D

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Re: Сайт города Михайлова

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 14:15

Интересные видеорепортажи о городе Михайлове и районе. Сюжеты местной телекомпании.

Видео >>>
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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Re: Сайт города Михайлова

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 14:42

Недвижимость в Михайлове и районе Рязанской области.
ПРОДАМ, СДАМ, СНИМУ, КУПЛЮ. ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

Доска объявлений >>>
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