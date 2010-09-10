Сообщение Стёпа МЕН » 01 окт 2015, 21:10

MikhailovCity писал(а): Приглашаю всех посетить портал, посвященный городу Михайлову Рязанской области Приглашаю всех посетить портал, посвященный городу Михайлову Рязанской области http://kinodk.narod.ru/ как вы его оцениваете, напишите на форуме! Есть тут WEB дизайнеры? Хотелось услышать Ваше мнение и не только.

Проголосовало всего 4 человека, мало. Кто ещё тут на ветке был в городе Михайлове?