Сайт города Михайлова
Линки на интересные ресурсы, страницы.
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Re: Сайт города Михайлова
MikhailovCity писал(а):Приглашаю всех посетить портал, посвященный городу Михайлову Рязанской области http://kinodk.narod.ru/ как вы его оцениваете, напишите на форуме! Есть тут WEB дизайнеры? Хотелось услышать Ваше мнение и не только.
Проголосовало всего 4 человека, мало. Кто ещё тут на ветке был в городе Михайлове?
Re: Сайт города Михайлова
Уважаемые Рязанцы и жители Рязанской области, оцените замечательную фотографию Танка на обновлённом постаменте ссылка на фотографию http://kinodk.narod.ru/photo/gorod/dostoprimechatelnosti/novaja_stena_u_tanka/7-0-161
Ждём Ваших комментариев тут и там !!! На форуме есть знатоки истории?
Ждём Ваших комментариев тут и там !!! На форуме есть знатоки истории?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 сен 2015, 20:19
Парапланеризм в Рязанской области
Здравствуйте, есть ли в на форуме любители экстремального вида спорта, в городе Михайлове уже несколько лет существуют любители по летать на парапланах . Если есть единомышленники приглашаем Вас на форум, там есть фотографии и видео полётов, не только в городе Михайлове. ссылка http://kinodk.narod.ru/forum/19-7-2 на форуме уже 5 страниц, там с верху есть перелистовав. Будем рады Вашим комментарием!
Парапланеризм в Рязанской области
На форуме написано что Пока парапланерист летал, мимо по трассе ехал паренёк, попросил поднять вверх и совершил прыжок http://kinodk.narod.ru/forum/19-7-5#1082
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 сен 2015, 20:19
Объявления на карте яндекс
На доске объявлений города Михайлова появилась карта с объявлениями, как вы считаете это удобно? Ваше мнение.
Посмотрите http://kinodk.narod.ru/board/
Посмотрите http://kinodk.narod.ru/board/
Re: Сайт города Михайлова
Интересные видеорепортажи о городе Михайлове и районе. Сюжеты местной телекомпании.
Видео >>>
Видео >>>
Re: Сайт города Михайлова
Недвижимость в Михайлове и районе Рязанской области.
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Re: Сайт города Михайлова
Живая история, дошла до наших времён, когда смотришь видео, то не веришь это 1958 год!
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