Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение samsonov » 27 сен 2015, 00:01

Видел где-то инфу, что Ковалёв списал диссертацию.
Кто, что скажет по этому поводу?
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АВС
Пользователь RZN.info
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 22:45

Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение АВС » 27 сен 2015, 08:40

года 3 новости.
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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение samsonov » 27 сен 2015, 09:57

АВС писал(а):года 3 новости.

странно... Диссернет только недавно об этом заявил. Точнее он выложил результат своего анализа. Можно посмотреть, что откуда взялось
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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение samsonov » 27 сен 2015, 11:33

АВС писал(а):года 3 новости.

а диссертацию он, наверное, в прошлом году написал...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение ivanes » 27 сен 2015, 12:35

В 2006 году защитил диссертацию на тему "Регламент Государственной думы как нормативно-правовая основа деятельности парламента России". Согласно анализу Диссернет[4], эта диссертация содержит масштабные недокументированные заимствования.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%87
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Shoroh30
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 00:39

Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение Shoroh30 » 27 сен 2015, 17:48

Если так разобраться, то немало случаев плагиата наверно можно было бы найти
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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение samsonov » 27 сен 2015, 21:02

Shoroh30 писал(а):Если так разобраться, то немало случаев плагиата наверно можно было бы найти

кто-то ищет, считает правильным вывести мошенника на чистую воду
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ksyshhhh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 10:43

Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?

Сообщение ksyshhhh » 26 авг 2016, 10:48

Уже старая информушка. Вроде, правда.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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Сообщение Jimmyitalm » 51 минуту назад

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