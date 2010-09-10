Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
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Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
Видел где-то инфу, что Ковалёв списал диссертацию.
Кто, что скажет по этому поводу?
Кто, что скажет по этому поводу?
Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
года 3 новости.
Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
АВС писал(а):года 3 новости.
странно... Диссернет только недавно об этом заявил. Точнее он выложил результат своего анализа. Можно посмотреть, что откуда взялось
Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
АВС писал(а):года 3 новости.
а диссертацию он, наверное, в прошлом году написал...
Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
В 2006 году защитил диссертацию на тему "Регламент Государственной думы как нормативно-правовая основа деятельности парламента России". Согласно анализу Диссернет[4], эта диссертация содержит масштабные недокументированные заимствования.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%87
Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
Если так разобраться, то немало случаев плагиата наверно можно было бы найти
Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
Shoroh30 писал(а):Если так разобраться, то немало случаев плагиата наверно можно было бы найти
кто-то ищет, считает правильным вывести мошенника на чистую воду
Re: Правда ли, что Ковалёв списал диссертацию?
Уже старая информушка. Вроде, правда.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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Могут ли дети сниматься в кино
9 сообщений • Страница 1 из 1
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