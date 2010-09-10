Нас обманывают некоторые УК

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vera-valera
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:28

Re: Нас обманывают некоторые УК

Сообщение vera-valera » 06 авг 2016, 09:53

Призываю власти проверить работу ООО УК "Светлый дом" под руководством Рязаевой.
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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