Нас обманывают некоторые УК

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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vera-valera
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:28

Re: Нас обманывают некоторые УК

Сообщение vera-valera » 06 авг 2016, 09:53

Призываю власти проверить работу ООО УК "Светлый дом" под руководством Рязаевой.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Мой ребенок хочет сниматься в кино

Сообщение Jimmyitalm » 15 минут назад

Сниматься в кино детям








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