Сообщение vip.poshev » 58 минут назад

Предлагаем помощь в процедуре банкротства! С 1 октября 2015 года действует федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, который позволяет избавиться от всех кредитных долгов раз и навсегда! Данный закон разработан в защиту граждан, которые столкнулись с проблемой выплаты кредитов.

Если ваш доход не позволяет вам оплачивать все накопившиеся долги, банкротство – это единственный выход!

Наша компания - лидер в г. Рязани по количеству завершенных дел по банкротству. С момента заключения договора вы попадаете под нашу защиту от всех кредиторов и коллекторов. Мы сопровождаем ваше дело на всех этапах, от сбора документов до получения решения суда о признании гражданина банкротом! Обратитесь сейчас и запишитесь на бесплатную консультацию к специалисту!

Тел. офиса: 99-88-99, 99-87-99 с 9:00 до 18:00

Мой тел.: 8-920-989-07-79 с 8:00 до 22:00