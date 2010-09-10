Нас обманывают некоторые УК

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vera-valera
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:28

Re: Нас обманывают некоторые УК

Сообщение vera-valera » 06 авг 2016, 09:53

Призываю власти проверить работу ООО УК "Светлый дом" под руководством Рязаевой.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6139
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Нас обманывают некоторые УК

Сообщение ivanes » 19 июл 2017, 12:14

По словам министра, общая задолженность по ЖКХ достигла 1,34 трлн рублей. Из них долги населения составляют 645 млрд рублей. Вторая половина суммы — это долги посредников, например, управляющих компаний.
http://www.ntv.ru/novosti/1857079/
Кто обманывает управляющие компании на 645 млрд руб?
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: Нас обманывают некоторые УК

Сообщение Русак » Сегодня, 17:34

Если бы долгов у населения не было - тогда б сразу все быстро рассмотрели.
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