Нас обманывают некоторые УК
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:28
Re: Нас обманывают некоторые УК
Призываю власти проверить работу ООО УК "Светлый дом" под руководством Рязаевой.
Re: Нас обманывают некоторые УК
По словам министра, общая задолженность по ЖКХ достигла 1,34 трлн рублей. Из них долги населения составляют 645 млрд рублей. Вторая половина суммы — это долги посредников, например, управляющих компаний.
http://www.ntv.ru/novosti/1857079/
Кто обманывает управляющие компании на 645 млрд руб?
http://www.ntv.ru/novosti/1857079/
Кто обманывает управляющие компании на 645 млрд руб?
Re: Нас обманывают некоторые УК
Если бы долгов у населения не было - тогда б сразу все быстро рассмотрели.
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