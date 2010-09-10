Как мы платим за обогрев атмосферы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 19:18
Как мы платим за обогрев атмосферы
В 2011г мне в руки попал прибор по названию тепловизор. Из любопытства я снимал дома, улицы и пр. И обнаружил много странного. Например, отопительные батареи, которые с улицы видно сквозь стены. Но самое интересное оказалось вокруг труб теплосети. Вот ссылки моих фотографий на ул.Гагарина в Рязани:
https://yadi.sk/i/J5GzMt9EjN7Kx https://yadi.sk/i/iQtbbQBnjN7Pp
https://yadi.sk/i/z0hSkJLujN7RE https://yadi.sk/i/UbPExuiGjN7Tx
- это парные фотографии, на первой вид в видимом свете, на парной - инфракрасная съемка, на которой справа показана температура. Вы увидите, что труба на улице имеет температуру 71 градус по Цельсию, а лужа над трубой, нырнувшей под асфальт, - более 50 градусов. А мы за это платим. Обратите внимание, что съемка сделана в 2011г., но сейчас ничего не изменилось. Да, я пытался обращаться в инстанции - без ответа. Такие же трубы я видел в Песочне, на Московском ... Нельзя сказать, что отопление атмосферы имеет только отрицательный эффект, сродни парниковому. Около этих труб кучкуются подростки и бомжи - в морозы приятно. А мы за это платим.
https://yadi.sk/i/J5GzMt9EjN7Kx https://yadi.sk/i/iQtbbQBnjN7Pp
https://yadi.sk/i/z0hSkJLujN7RE https://yadi.sk/i/UbPExuiGjN7Tx
- это парные фотографии, на первой вид в видимом свете, на парной - инфракрасная съемка, на которой справа показана температура. Вы увидите, что труба на улице имеет температуру 71 градус по Цельсию, а лужа над трубой, нырнувшей под асфальт, - более 50 градусов. А мы за это платим. Обратите внимание, что съемка сделана в 2011г., но сейчас ничего не изменилось. Да, я пытался обращаться в инстанции - без ответа. Такие же трубы я видел в Песочне, на Московском ... Нельзя сказать, что отопление атмосферы имеет только отрицательный эффект, сродни парниковому. Около этих труб кучкуются подростки и бомжи - в морозы приятно. А мы за это платим.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2463
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
ИванГрозный писал(а):В 2011г мне в руки попал прибор по названию тепловизор. Из любопытства я снимал дома, улицы и пр. И обнаружил много странного. Например, отопительные батареи, которые с улицы видно сквозь стены.…
Балбес Вы, сударь. Форменный балбес. Такой чудо-прибор нужно было не на стены направлять, а на девиц. И обнаружили бы «не много странного», а «много интересного». Батареи же Ваши всё больше интересуют тех, кому за шестьдесят, а у них денег нету на Ваш чудо-приборы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 19:18
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Walker писал(а):Балбес Вы, сударь. Форменный балбес. Такой чудо-прибор нужно было не на стены направлять, а на девиц.
И я вас люблю. А что же нового вы надеетесь увидеть? Ну а если серьезно, то такие приборы есть в Рязани.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
есть но он дорогой и обычно только в аренду ну или заказывать тут
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3629
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
dimonik35nk2 писал(а):есть но он дорогой и обычно только в аренду ну или заказывать
Мдя... в "тут" - кресла для театров. Рекламный бот однако, ни одного сообщения без ссылки.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Vredtech писал(а):dimonik35nk2 писал(а):есть но он дорогой и обычно только в аренду ну или заказывать
Мдя... в "тут" - кресла для театров. Рекламный бот однако, ни одного сообщения без ссылки.
а Вы наивный
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Я думала тут тема про обогреватели ну да ладно, про обогрев же.
Я тут интересный камин нашла, хочу себе такой . Висит почти как картина на стене... и комнату греет.
Только интересно, насколько это пожаробезопасно, можно, например, на бумажные обои повесить?
Я тут интересный камин нашла, хочу себе такой . Висит почти как картина на стене... и комнату греет.
Только интересно, насколько это пожаробезопасно, можно, например, на бумажные обои повесить?
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Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Walker писал(а):ИванГрозный писал(а):В 2011г мне в руки попал прибор по названию тепловизор. Из любопытства я снимал дома, улицы и пр. И обнаружил много странного. Например, отопительные батареи, которые с улицы видно сквозь стены.…
Балбес Вы, сударь. Форменный балбес. Такой чудо-прибор нужно было не на стены направлять, а на девиц. И обнаружили бы «не много странного», а «много интересного». Батареи же Ваши всё больше интересуют тех, кому за шестьдесят, а у них денег нету на Ваш чудо-приборы.
Наводил тепловизор Fluke на девок - ни фига не видать! Разве что можно определить, что теплее: носик или ушко Девки, правда, смущаются
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
А для чего,интересно, так сделано? НЕужели только для того, чтоб побольше плату за отопление взять? или просто халатность?
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Это ни для кого не секрет, сколько тепла мы теряем и отапливаем улицу... А потом дома сидим и мерзнем, ставим доп. батареи и т.д.
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Ну а что вы предлагаете делать? Жаловаться? Лучше посоветуйте тогда нормальные батареи, может лучше греть станут
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Смотря что называть нормальными, так как у каждого все-таки свои критерии в этом плане! Мне например алюминиевые радиаторы нравятся. Когда будем дома делать ремонт, хочу поставить такие, уже даже в Альтерпласте приценивались
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Как мы платим за обогрев атмосферы
Борислава писал(а):Я думала тут тема про обогреватели ну да ладно, про обогрев же.
Я интересный камин нашла, хочу себе такой . Висит почти как картина на стене... и комнату греет.
Только интересно, насколько это пожаробезопасно, можно, например, на бумажные обои повесить?
Жена настояла на появлении камина в доме. Выбирали вместе, у http://www.900f.ru/topki/chazelles-frantsiya.html понравился дизайн. Огромное окно для просмотра позволяет расслабиться с любимой чашкой кофе. Расход дров не слишком велик. Большое помещение обогревается за счет чугунных комплектующих.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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