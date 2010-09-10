Как мы платим за обогрев атмосферы

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ИванГрозный
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 19:18

Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение ИванГрозный » 28 сен 2015, 18:58

В 2011г мне в руки попал прибор по названию тепловизор. Из любопытства я снимал дома, улицы и пр. И обнаружил много странного. Например, отопительные батареи, которые с улицы видно сквозь стены. Но самое интересное оказалось вокруг труб теплосети. Вот ссылки моих фотографий на ул.Гагарина в Рязани:
https://yadi.sk/i/J5GzMt9EjN7Kx https://yadi.sk/i/iQtbbQBnjN7Pp
https://yadi.sk/i/z0hSkJLujN7RE https://yadi.sk/i/UbPExuiGjN7Tx
- это парные фотографии, на первой вид в видимом свете, на парной - инфракрасная съемка, на которой справа показана температура. Вы увидите, что труба на улице имеет температуру 71 градус по Цельсию, а лужа над трубой, нырнувшей под асфальт, - более 50 градусов. А мы за это платим. Обратите внимание, что съемка сделана в 2011г., но сейчас ничего не изменилось. Да, я пытался обращаться в инстанции - без ответа. Такие же трубы я видел в Песочне, на Московском ... Нельзя сказать, что отопление атмосферы имеет только отрицательный эффект, сродни парниковому. Около этих труб кучкуются подростки и бомжи - в морозы приятно. А мы за это платим.
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2463
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение Walker » 28 сен 2015, 19:02

ИванГрозный писал(а):В 2011г мне в руки попал прибор по названию тепловизор. Из любопытства я снимал дома, улицы и пр. И обнаружил много странного. Например, отопительные батареи, которые с улицы видно сквозь стены.…

Балбес Вы, сударь. Форменный балбес. Такой чудо-прибор нужно было не на стены направлять, а на девиц. И обнаружили бы «не много странного», а «много интересного». Батареи же Ваши всё больше интересуют тех, кому за шестьдесят, а у них денег нету на Ваш чудо-приборы.
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ИванГрозный
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 19:18

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение ИванГрозный » 29 сен 2015, 20:34

Walker писал(а):Балбес Вы, сударь. Форменный балбес. Такой чудо-прибор нужно было не на стены направлять, а на девиц.

:D И я вас люблю. А что же нового вы надеетесь увидеть? Ну а если серьезно, то такие приборы есть в Рязани.
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dimonik35nk2
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение dimonik35nk2 » 03 ноя 2015, 14:49

есть но он дорогой и обычно только в аренду ну или заказывать тут
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение Vredtech » 03 ноя 2015, 20:35

dimonik35nk2 писал(а):есть но он дорогой и обычно только в аренду ну или заказывать


Мдя... в "тут" - кресла для театров. Рекламный бот однако, ни одного сообщения без ссылки.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение xoxol77 » 05 ноя 2015, 21:36

Vredtech писал(а):
dimonik35nk2 писал(а):есть но он дорогой и обычно только в аренду ну или заказывать


Мдя... в "тут" - кресла для театров. Рекламный бот однако, ни одного сообщения без ссылки.

а Вы наивный ;)
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение Борислава » 18 ноя 2015, 22:33

Я думала тут тема про обогреватели :roll: ну да ладно, про обогрев же.
Я тут интересный камин нашла, хочу себе такой . Висит почти как картина на стене... и комнату греет.
Только интересно, насколько это пожаробезопасно, можно, например, на бумажные обои повесить?
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение АЛСНщик » 19 ноя 2015, 11:12

Walker писал(а):
ИванГрозный писал(а):В 2011г мне в руки попал прибор по названию тепловизор. Из любопытства я снимал дома, улицы и пр. И обнаружил много странного. Например, отопительные батареи, которые с улицы видно сквозь стены.…

Балбес Вы, сударь. Форменный балбес. Такой чудо-прибор нужно было не на стены направлять, а на девиц. И обнаружили бы «не много странного», а «много интересного». Батареи же Ваши всё больше интересуют тех, кому за шестьдесят, а у них денег нету на Ваш чудо-приборы.

Наводил тепловизор Fluke на девок - ни фига не видать! Разве что можно определить, что теплее: носик или ушко :wink: Девки, правда, смущаются :oops:
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БМВ3
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 08:47
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Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение БМВ3 » 28 ноя 2015, 11:27

А для чего,интересно, так сделано? НЕужели только для того, чтоб побольше плату за отопление взять? или просто халатность? :roll:
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение Barabulka222 » 25 дек 2015, 03:17

Это ни для кого не секрет, сколько тепла мы теряем и отапливаем улицу... А потом дома сидим и мерзнем, ставим доп. батареи и т.д.
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ЯНика
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 17:53

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение ЯНика » 25 дек 2015, 11:08

Ну а что вы предлагаете делать? Жаловаться? Лучше посоветуйте тогда нормальные батареи, может лучше греть станут
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение Barabulka222 » 26 дек 2015, 02:49

Смотря что называть нормальными, так как у каждого все-таки свои критерии в этом плане! Мне например алюминиевые радиаторы нравятся. Когда будем дома делать ремонт, хочу поставить такие, уже даже в Альтерпласте приценивались
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Как мы платим за обогрев атмосферы

Сообщение Anatup » Сегодня, 20:06

Борислава писал(а):Я думала тут тема про обогреватели :roll: ну да ладно, про обогрев же.
Я интересный камин нашла, хочу себе такой . Висит почти как картина на стене... и комнату греет.
Только интересно, насколько это пожаробезопасно, можно, например, на бумажные обои повесить?


Жена настояла на появлении камина в доме. Выбирали вместе, у http://www.900f.ru/topki/chazelles-frantsiya.html понравился дизайн. Огромное окно для просмотра позволяет расслабиться с любимой чашкой кофе. Расход дров не слишком велик. Большое помещение обогревается за счет чугунных комплектующих.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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