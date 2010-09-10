Сообщение ИванГрозный » 28 сен 2015, 18:58

В 2011г мне в руки попал прибор по названию тепловизор. Из любопытства я снимал дома, улицы и пр. И обнаружил много странного. Например, отопительные батареи, которые с улицы видно сквозь стены. Но самое интересное оказалось вокруг труб теплосети. Вот ссылки моих фотографий на ул.Гагарина в Рязани:- это парные фотографии, на первой вид в видимом свете, на парной - инфракрасная съемка, на которой справа показана температура. Вы увидите, что труба на улице имеет температуру 71 градус по Цельсию, а лужа над трубой, нырнувшей под асфальт, - более 50 градусов. А мы за это платим. Обратите внимание, что съемка сделана в 2011г., но сейчас ничего не изменилось. Да, я пытался обращаться в инстанции - без ответа. Такие же трубы я видел в Песочне, на Московском ... Нельзя сказать, что отопление атмосферы имеет только отрицательный эффект, сродни парниковому. Около этих труб кучкуются подростки и бомжи - в морозы приятно. А мы за это платим.