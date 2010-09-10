Оплата штрафов.

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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Оплата штрафов.

Сообщение xoxol77 » 17 ноя 2015, 23:16

Вот так вот платишь честно штрафы, а потом доказываешь ещё :(
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Oikaro
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 22:01

Re: Оплата штрафов.

Сообщение Oikaro » 26 фев 2016, 12:31

У меня была ситуация выписали штраф за превышение. Через неделю поехал оплачивать, а мне говорят на меня не выписан штраф. Повезло наверное.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Оплата штрафов.

Сообщение Raider » 26 фев 2016, 20:59

Oikaro писал(а): Повезло наверное.
нет. два раза оплатите. гайцам и приставам.
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SergeyAsadov
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 22:34
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Re: Оплата штрафов.

Сообщение SergeyAsadov » 02 мар 2016, 22:35

мда уж, не совсем корректно
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DavidBelov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 13:59
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Re: Оплата штрафов.

Сообщение DavidBelov » 04 мар 2016, 19:20

Oikaro писал(а):У меня была ситуация выписали штраф за превышение. Через неделю поехал оплачивать, а мне говорят на меня не выписан штраф. Повезло наверное.


Возможно просто что-то перепутали, у них такое бывает.
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EvgeniyUshkov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 18:16
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Re: Оплата штрафов.

Сообщение EvgeniyUshkov » 05 мар 2016, 22:40

Да путают сейчас практически везде, но если действительно накосячил, сложно отмазаться.
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Mareg
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 19:17

Re: Оплата штрафов.

Сообщение Mareg » 15 авг 2016, 20:33

Нет. Штрафы относятся к водителю, а не к автомобилю.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Оплата штрафов.

Сообщение ivanes » 16 авг 2016, 20:27

Штрафуют владельца автомобиля.Есть номер,есть база данных ГИБДД.По ней и определяют владельца,а не того кто в данный момент за рулем (по доверенности). После смены госномера- перерегистрации,старые штрафы придут к старому хозяину. Мне приходили,после года продажи по доверенности. Не было перерегистрации машины.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Оплата штрафов.

Сообщение listen10 » 20 сен 2016, 18:50

Raider писал(а):Вчера мои два штрафа по 500р. были списаны с банковской карты. Оператор в сбере сказала-это приставы. .

У жены тоже вчера списали с карты,сегодня поехали к судебным приставам. Нарушение от 05,05,2016,видеофиксация. На вопрос: Где письмо с уведомлением? Ответили,что ГАИ сейчас этим не заморачивается,и проверяйте свои штрафы на сайте ГИББД.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Оплата штрафов.

Сообщение hardbone » 21 окт 2016, 23:59

listen10 писал(а): На вопрос: Где письмо с уведомлением? Ответили,что ГАИ сейчас этим не заморачивается,и проверяйте свои штрафы на сайте ГИББД.


Raider писал(а):я из происходящего сделал вывод. ничего гайцы не посылают на почту. хотя бы раз в месяц проверять свои любые штрафы\начисления на госуслугах.


Доездился до штрафа с камеры видеофиксации.

1. пришла SMS с сайта госуслуг "Госпочта. Вам назначен штраф ГИБДД."
2. пришло письмо на электропочту с таким же содержанием
3. автоплатеж в СбербанкОнлайне - Хозяин! Штраф! Если не платить, шли код отмены. Проигноировал. Штраф автозаплатился (естественно с 50% скидкой).
4. на электропочту падает письмо "Госпочта. Штраф оплачен."
5. SMS с таким же содержанием
6. через несколько дней на обычную почту приходит стандартная бумага А4 с постановлением и фотографией.

Что я делаю не так?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Оплата штрафов.

Сообщение Raider » 22 окт 2016, 08:29

hardbone писал(а):Что я делаю не так?
Госуслуги и ГИБДД сидят в разных кабинетах. им лень оторвать задницу-провести сверку. сохраняйте квитанции об оплате. уверяю-пригодятся. что дальше делать-ума не приложу. все свои штрафы пришедшие через госуслуги-оплатил. а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные. :cry:
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Оплата штрафов.

Сообщение listen10 » 22 окт 2016, 14:30

Raider писал(а): а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные. :cry:

Такая же хрень, хотя в базе ГИБДД отмечено, что штраф оплачен.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Оплата штрафов.

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 окт 2016, 21:55

listen10 писал(а):
Raider писал(а): а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные. :cry:

Такая же хрень, хотя в базе ГИБДД отмечено, что штраф оплачен.


А не надо было платить, а чтоб не сняли денег, имейте зарплатную карту банка с которой приставы не смогут денег слить
И

Ваше право выбирать банк

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ
заработная плата работника может перечисляться на
указанный работником банковский счет.

Ну а если так нравится всеми тут известный банк, так откройте счет в другом городе
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Оплата штрафов.

Сообщение UNCLE1911 » 27 окт 2016, 22:30

Очень легко снимают с зарплатной карты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Оплата штрафов.

Сообщение listen10 » 28 окт 2016, 08:20

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
listen10 писал(а):
Raider писал(а): а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные. :cry:

Такая же хрень, хотя в базе ГИБДД отмечено, что штраф оплачен.


А не надо было платить, а чтоб не сняли денег, имейте зарплатную карту банка с которой приставы не смогут денег слить

А у меня даже зарплаты нет,не то что карточки, в трудовой книжке отметка 86 года, я тогда "честно" работал почтальоном пару месяцев перед армией,в пополаме с водителем катал пассажиров, и фсе. Короче тунеядец я, вечно временно безработный.Вот жена- кормилица, сдуру карточку завела,так проще оплачивать для мелкой уроки в худшколе, но теперь больше 10-20 рупий на карте не держит.Я вообще противник всяких электронных денег, понимаю что удобно, но предпочитаю наличку,хотя нас всячески пытаются загнать под безнал,а опыт подсказывает, то, что выгодну государству, не выгодно мне.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Оплата штрафов.

Сообщение listen10 » 28 окт 2016, 08:23

UNCLE1911 писал(а):Очень легко снимают с зарплатной карты.

Скажу больше, легко снимают с пенсионной карты, которая " по потере кормильца", хотя и не имеют права.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Оплата штрафов.

Сообщение listen10 » 01 дек 2016, 17:50

А зачем вы даете ссылку на каких-то адвокатов? В доле?
Вот прямая ссылка http://www.gibdd.ru/check/fines/
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет

Сообщение Jimmyitalm » 53 минуты назад

Сниматься в кино детям








Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино
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Как начать сниматься в кино ребенку от 4 до 16 лет
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Отдать ребенка сниматься в кино
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