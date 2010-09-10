Сообщение hardbone » 21 окт 2016, 23:59

listen10 писал(а): На вопрос: Где письмо с уведомлением? Ответили,что ГАИ сейчас этим не заморачивается,и проверяйте свои штрафы на сайте ГИББД.

Raider писал(а): я из происходящего сделал вывод. ничего гайцы не посылают на почту. хотя бы раз в месяц проверять свои любые штрафы\начисления на госуслугах.

Доездился до штрафа с камеры видеофиксации.1. пришла SMS с сайта госуслуг "Госпочта. Вам назначен штраф ГИБДД."2. пришло письмо на электропочту с таким же содержанием3. автоплатеж в СбербанкОнлайне - Хозяин! Штраф! Если не платить, шли код отмены. Проигноировал. Штраф автозаплатился (естественно с 50% скидкой).4. на электропочту падает письмо "Госпочта. Штраф оплачен."5. SMS с таким же содержанием6. через несколько дней на обычную почту приходит стандартная бумага А4 с постановлением и фотографией.Что я делаю не так?