Оплата штрафов.
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Re: Оплата штрафов.
Вот так вот платишь честно штрафы, а потом доказываешь ещё
Re: Оплата штрафов.
У меня была ситуация выписали штраф за превышение. Через неделю поехал оплачивать, а мне говорят на меня не выписан штраф. Повезло наверное.
Re: Оплата штрафов.
нет. два раза оплатите. гайцам и приставам.Oikaro писал(а): Повезло наверное.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 22:34
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Re: Оплата штрафов.
мда уж, не совсем корректно
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 13:59
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Re: Оплата штрафов.
Oikaro писал(а):У меня была ситуация выписали штраф за превышение. Через неделю поехал оплачивать, а мне говорят на меня не выписан штраф. Повезло наверное.
Возможно просто что-то перепутали, у них такое бывает.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 мар 2016, 18:16
- Контактная информация:
Re: Оплата штрафов.
Да путают сейчас практически везде, но если действительно накосячил, сложно отмазаться.
Re: Оплата штрафов.
Нет. Штрафы относятся к водителю, а не к автомобилю.
Re: Оплата штрафов.
Штрафуют владельца автомобиля.Есть номер,есть база данных ГИБДД.По ней и определяют владельца,а не того кто в данный момент за рулем (по доверенности). После смены госномера- перерегистрации,старые штрафы придут к старому хозяину. Мне приходили,после года продажи по доверенности. Не было перерегистрации машины.
Re: Оплата штрафов.
Raider писал(а):Вчера мои два штрафа по 500р. были списаны с банковской карты. Оператор в сбере сказала-это приставы. .
У жены тоже вчера списали с карты,сегодня поехали к судебным приставам. Нарушение от 05,05,2016,видеофиксация. На вопрос: Где письмо с уведомлением? Ответили,что ГАИ сейчас этим не заморачивается,и проверяйте свои штрафы на сайте ГИББД.
Re: Оплата штрафов.
listen10 писал(а): На вопрос: Где письмо с уведомлением? Ответили,что ГАИ сейчас этим не заморачивается,и проверяйте свои штрафы на сайте ГИББД.
Raider писал(а):я из происходящего сделал вывод. ничего гайцы не посылают на почту. хотя бы раз в месяц проверять свои любые штрафы\начисления на госуслугах.
Доездился до штрафа с камеры видеофиксации.
1. пришла SMS с сайта госуслуг "Госпочта. Вам назначен штраф ГИБДД."
2. пришло письмо на электропочту с таким же содержанием
3. автоплатеж в СбербанкОнлайне - Хозяин! Штраф! Если не платить, шли код отмены. Проигноировал. Штраф автозаплатился (естественно с 50% скидкой).
4. на электропочту падает письмо "Госпочта. Штраф оплачен."
5. SMS с таким же содержанием
6. через несколько дней на обычную почту приходит стандартная бумага А4 с постановлением и фотографией.
Что я делаю не так?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Оплата штрафов.
Госуслуги и ГИБДД сидят в разных кабинетах. им лень оторвать задницу-провести сверку. сохраняйте квитанции об оплате. уверяю-пригодятся. что дальше делать-ума не приложу. все свои штрафы пришедшие через госуслуги-оплатил. а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные.hardbone писал(а):Что я делаю не так?
Re: Оплата штрафов.
Raider писал(а): а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные.
Такая же хрень, хотя в базе ГИБДД отмечено, что штраф оплачен.
Re: Оплата штрафов.
listen10 писал(а):Raider писал(а): а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные.
Такая же хрень, хотя в базе ГИБДД отмечено, что штраф оплачен.
А не надо было платить, а чтоб не сняли денег, имейте зарплатную карту банка с которой приставы не смогут денег слить
И
Ваше право выбирать банк
В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ
заработная плата работника может перечисляться на
указанный работником банковский счет.
Ну а если так нравится всеми тут известный банк, так откройте счет в другом городе
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Оплата штрафов.
Очень легко снимают с зарплатной карты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Оплата штрафов.
ВРУНГЕЛЬ писал(а):listen10 писал(а):Raider писал(а): а на сайте ГИБДД они уже полтора года висят не оплаченные.
Такая же хрень, хотя в базе ГИБДД отмечено, что штраф оплачен.
А не надо было платить, а чтоб не сняли денег, имейте зарплатную карту банка с которой приставы не смогут денег слить
А у меня даже зарплаты нет,не то что карточки, в трудовой книжке отметка 86 года, я тогда "честно" работал почтальоном пару месяцев перед армией,в пополаме с водителем катал пассажиров, и фсе. Короче тунеядец я, вечно временно безработный.Вот жена- кормилица, сдуру карточку завела,так проще оплачивать для мелкой уроки в худшколе, но теперь больше 10-20 рупий на карте не держит.Я вообще противник всяких электронных денег, понимаю что удобно, но предпочитаю наличку,хотя нас всячески пытаются загнать под безнал,а опыт подсказывает, то, что выгодну государству, не выгодно мне.
Re: Оплата штрафов.
UNCLE1911 писал(а):Очень легко снимают с зарплатной карты.
Скажу больше, легко снимают с пенсионной карты, которая " по потере кормильца", хотя и не имеют права.
Re: Оплата штрафов.
А зачем вы даете ссылку на каких-то адвокатов? В доле?
Вот прямая ссылка http://www.gibdd.ru/check/fines/
Вот прямая ссылка http://www.gibdd.ru/check/fines/
входные двери для квартиры
Приветствую Вас господа!
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