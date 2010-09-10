Лучший дизайн квартиры.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Lagerta
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 18:23

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Lagerta » 04 янв 2016, 13:41

Магнусон писал(а):
Lagerta писал(а):Ну, раз уж так, то мне кажется, что хорош и такой дизайн http://mosremontzakaz.ru/v-chexove.html Очень яркий. Хочу сделать ребенку комнату в таких тонах :D

Психологи советуют для детской комнаты выбирать розовый цвет!

А если это мальчик?) Не думаю, что розовый цвет прийдется ему по душе)
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БМВ3
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 08:47
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Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение БМВ3 » 13 янв 2016, 22:43

мне 2 и 5 фото понравилось, где кухни, остальное "вырвано из конекста",а первое вообще ужас
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Andrey E.
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
Откуда: г.Рязань
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Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Andrey E. » 22 фев 2016, 02:03

Kamen писал(а):А как вам такие кухни-студии ?


Аудитория у таких решений определённо есть.
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
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Виктор11
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 13:26

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Виктор11 » 06 мар 2016, 17:20

В прошлом году купил квартиру. С женой решили все делать хорошо и красиво. Сделали индивидуальный дизайн интерьера с учетом пожеланий всех членов семьи. К работе привлекли дизайнеров. Работой дизайнера и мастеров остались довольны.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Колхозник » 13 июл 2016, 01:51

Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/

Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3604
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Шварц » 13 июл 2016, 13:30

Колхозник писал(а):Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:

Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.


А что ты хочешь? Это ж фактически верховный представитель одной из ветвей власти :D

Код: Выделить всё

Разговаривать с оперативниками на камеру он отказался, как и признавать свою роль в преступном мире и подписывать какие-либо документы. Только на обследование роскошного особняка у полицейских и сотрудников управления "М" ФСБ ушло несколько часов - за это время они обнаружили два пистолета Макарова и боевую гранату.


Правильно! А с кем ему говорить-то... с камерой что-ли, на красную лампочку смотреть?? :cry:
Управление "М" ФСБ - контрразведка... издавна опекают МВД, ФСИН, МинЮст, МЧС и прочих... не по масти :mrgreen:
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9643
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2016, 16:21

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение 9643 » 26 июл 2016, 17:06

Кажется мы отвлеклись немного от темы форума. Давайте дальше выкладывать фото своих ремонтов или же ремонты вашего дома. Так что бы далеко не отклонится от темы - предлагаю оценить ремонт дома моей знакомой. Мне до таких ремонтов еще "начать и кончить", а она мастерица уже сделала. Я пока на стадии ремонта и пользуясь советами с *** продвигаюсь до его окончания. Фото ремонтов знакомой. Одна не загрузилась(
1.jpg
2.jpg
4.jpg
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BlaBlaBla
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 10:02

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение BlaBlaBla » 25 авг 2016, 10:21

Мы недавно делили ремнот, у нас вышла такая уютная гостиная ****. Так долго искала в таком стиле. Мы уже там заказывали детскую комнату. Получилось как в сказке) К сожалению, нет фотографии в жизни, т.к. сейчас живем на даче. В сентябре обязательно сфотографирую)
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kibervasya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 18:31

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение kibervasya » 26 авг 2016, 18:37

Ждём
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Barbarosa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 09:58

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Barbarosa » 09 мар 2017, 15:55

Какого цвета мебель в гостиной будет красиво смотреться на чёрной стене? это стена, на которой висит телевизор
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Зверь » Вчера, 09:12

Мне кажется тут нужно выбирать непосредственно самим, потому что у всех разные взгляды на интерьер своей квартиры. Знаю, что это не быстрый процесс, но нужно с ним смирятся. Мы свою гостиную заказали через интернет, жена нашла выбрала - я одобрил так и заказали.
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Kella » 58 минут назад

Я вот ищу ищу, но ничего подходящего не могу найти. Случайно не знаете, где жена нашла? Ведь просто интернет-магазинов такое огромное количество, но главное чтоб было качество хорошее, здесь на сколько я понимаю нужно знать.
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