Лучший дизайн квартиры.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Лучший дизайн квартиры.
Магнусон писал(а):Lagerta писал(а):Ну, раз уж так, то мне кажется, что хорош и такой дизайн http://mosremontzakaz.ru/v-chexove.html Очень яркий. Хочу сделать ребенку комнату в таких тонах
Психологи советуют для детской комнаты выбирать розовый цвет!
А если это мальчик?) Не думаю, что розовый цвет прийдется ему по душе)
Re: Лучший дизайн квартиры.
мне 2 и 5 фото понравилось, где кухни, остальное "вырвано из конекста",а первое вообще ужас
- Andrey E.
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Лучший дизайн квартиры.
Kamen писал(а):А как вам такие кухни-студии ?
Аудитория у таких решений определённо есть.
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
vk.com/elit_remont_ryazan
Re: Лучший дизайн квартиры.
В прошлом году купил квартиру. С женой решили все делать хорошо и красиво. Сделали индивидуальный дизайн интерьера с учетом пожеланий всех членов семьи. К работе привлекли дизайнеров. Работой дизайнера и мастеров остались довольны.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Лучший дизайн квартиры.
Колхозник писал(а):Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
А что ты хочешь? Это ж фактически верховный представитель одной из ветвей власти
Код: Выделить всё
Разговаривать с оперативниками на камеру он отказался, как и признавать свою роль в преступном мире и подписывать какие-либо документы. Только на обследование роскошного особняка у полицейских и сотрудников управления "М" ФСБ ушло несколько часов - за это время они обнаружили два пистолета Макарова и боевую гранату.
Правильно! А с кем ему говорить-то... с камерой что-ли, на красную лампочку смотреть??
Управление "М" ФСБ - контрразведка... издавна опекают МВД, ФСИН, МинЮст, МЧС и прочих... не по масти
Re: Лучший дизайн квартиры.
Кажется мы отвлеклись немного от темы форума. Давайте дальше выкладывать фото своих ремонтов или же ремонты вашего дома. Так что бы далеко не отклонится от темы - предлагаю оценить ремонт дома моей знакомой. Мне до таких ремонтов еще "начать и кончить", а она мастерица уже сделала. Я пока на стадии ремонта и пользуясь советами с *** продвигаюсь до его окончания. Фото ремонтов знакомой. Одна не загрузилась(
Re: Лучший дизайн квартиры.
Мы недавно делили ремнот, у нас вышла такая уютная гостиная ****. Так долго искала в таком стиле. Мы уже там заказывали детскую комнату. Получилось как в сказке) К сожалению, нет фотографии в жизни, т.к. сейчас живем на даче. В сентябре обязательно сфотографирую)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 авг 2016, 18:31
Re: Лучший дизайн квартиры.
Какого цвета мебель в гостиной будет красиво смотреться на чёрной стене? это стена, на которой висит телевизор
Re: Лучший дизайн квартиры.
Мне кажется тут нужно выбирать непосредственно самим, потому что у всех разные взгляды на интерьер своей квартиры. Знаю, что это не быстрый процесс, но нужно с ним смирятся. Мы свою гостиную заказали через интернет, жена нашла выбрала - я одобрил так и заказали.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Я вот ищу ищу, но ничего подходящего не могу найти. Случайно не знаете, где жена нашла? Ведь просто интернет-магазинов такое огромное количество, но главное чтоб было качество хорошее, здесь на сколько я понимаю нужно знать.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Да их нужно знать, вы правы...она искала тоже с помощью знакомых и они ей посоветовали http://www.defo.ru/ этот интернет-магазин, там мы и сделали заказ, ждали буквально несколько дней после оплаты, совсем не долго.
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