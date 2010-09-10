Лучший дизайн квартиры.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, Колхозник
Re: Лучший дизайн квартиры.
Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Лучший дизайн квартиры.
Колхозник писал(а):Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
А что ты хочешь? Это ж фактически верховный представитель одной из ветвей власти
Код: Выделить всё
Разговаривать с оперативниками на камеру он отказался, как и признавать свою роль в преступном мире и подписывать какие-либо документы. Только на обследование роскошного особняка у полицейских и сотрудников управления "М" ФСБ ушло несколько часов - за это время они обнаружили два пистолета Макарова и боевую гранату.
Правильно! А с кем ему говорить-то... с камерой что-ли, на красную лампочку смотреть??
Управление "М" ФСБ - контрразведка... издавна опекают МВД, ФСИН, МинЮст, МЧС и прочих... не по масти
Re: Лучший дизайн квартиры.
Кажется мы отвлеклись немного от темы форума. Давайте дальше выкладывать фото своих ремонтов или же ремонты вашего дома. Так что бы далеко не отклонится от темы - предлагаю оценить ремонт дома моей знакомой. Мне до таких ремонтов еще "начать и кончить", а она мастерица уже сделала. Я пока на стадии ремонта и пользуясь советами с *** продвигаюсь до его окончания. Фото ремонтов знакомой. Одна не загрузилась(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 авг 2016, 18:31
Re: Лучший дизайн квартиры.
Мне кажется тут нужно выбирать непосредственно самим, потому что у всех разные взгляды на интерьер своей квартиры. Знаю, что это не быстрый процесс, но нужно с ним смирятся. Мы свою гостиную заказали через интернет, жена нашла выбрала - я одобрил так и заказали.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Я вот ищу ищу, но ничего подходящего не могу найти. Случайно не знаете, где жена нашла? Ведь просто интернет-магазинов такое огромное количество, но главное чтоб было качество хорошее, здесь на сколько я понимаю нужно знать.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Да их нужно знать, вы правы...она искала тоже с помощью знакомых и они ей посоветовали http://www.defo.ru/ этот интернет-магазин, там мы и сделали заказ, ждали буквально несколько дней после оплаты, совсем не долго.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Только что посчитала вот тут https://masterremontamsk.ru/kalkulyator/ сколько такой ремонт обойдется - для меня очень дорого
- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Re: Лучший дизайн квартиры.
Зверь писал(а):Мне кажется тут нужно выбирать непосредственно самим, потому что у всех разные взгляды на интерьер своей квартиры. Знаю, что это не быстрый процесс, но нужно с ним смирятся. Мы свою гостиную заказали через интернет, жена нашла выбрала - я одобрил так и заказали.
Так то оно так, но лучше доверится специалистам. Мы хотели оформить квартиру в стиле модерн, обращались к услугам строительной бригады Борис - https://boris.kh.ua/dizajn-interera/ Разработали креативный дизайн с учетом наших пожеланий и в довольно сжатые сроки выполнили все необходимые ремонтные работы. Остались довольны результатом - быстро, качественно и недорого.
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