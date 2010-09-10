Лучший дизайн квартиры.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Колхозник » 13 июл 2016, 01:51

Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/

Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Шварц » 13 июл 2016, 13:30

Колхозник писал(а):Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:

Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.


А что ты хочешь? Это ж фактически верховный представитель одной из ветвей власти :D

Код: Выделить всё

Разговаривать с оперативниками на камеру он отказался, как и признавать свою роль в преступном мире и подписывать какие-либо документы. Только на обследование роскошного особняка у полицейских и сотрудников управления "М" ФСБ ушло несколько часов - за это время они обнаружили два пистолета Макарова и боевую гранату.


Правильно! А с кем ему говорить-то... с камерой что-ли, на красную лампочку смотреть?? :cry:
Управление "М" ФСБ - контрразведка... издавна опекают МВД, ФСИН, МинЮст, МЧС и прочих... не по масти :mrgreen:
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9643
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2016, 16:21

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение 9643 » 26 июл 2016, 17:06

Кажется мы отвлеклись немного от темы форума. Давайте дальше выкладывать фото своих ремонтов или же ремонты вашего дома. Так что бы далеко не отклонится от темы - предлагаю оценить ремонт дома моей знакомой. Мне до таких ремонтов еще "начать и кончить", а она мастерица уже сделала. Я пока на стадии ремонта и пользуясь советами с *** продвигаюсь до его окончания. Фото ремонтов знакомой. Одна не загрузилась(
1.jpg
2.jpg
4.jpg
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kibervasya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 18:31

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение kibervasya » 26 авг 2016, 18:37

Ждём
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Зверь » 23 апр 2017, 09:12

Мне кажется тут нужно выбирать непосредственно самим, потому что у всех разные взгляды на интерьер своей квартиры. Знаю, что это не быстрый процесс, но нужно с ним смирятся. Мы свою гостиную заказали через интернет, жена нашла выбрала - я одобрил так и заказали.
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Kella » 24 апр 2017, 10:47

Я вот ищу ищу, но ничего подходящего не могу найти. Случайно не знаете, где жена нашла? Ведь просто интернет-магазинов такое огромное количество, но главное чтоб было качество хорошее, здесь на сколько я понимаю нужно знать.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Зверь » 24 апр 2017, 11:58

Да их нужно знать, вы правы...она искала тоже с помощью знакомых и они ей посоветовали http://www.defo.ru/ этот интернет-магазин, там мы и сделали заказ, ждали буквально несколько дней после оплаты, совсем не долго.
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Vita252 » 12 ноя 2018, 18:24

Только что посчитала вот тут https://masterremontamsk.ru/kalkulyator/ сколько такой ремонт обойдется - для меня очень дорого :(
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Босоножка
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:31

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Босоножка » 52 минуты назад

У меня не открылись фотки
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