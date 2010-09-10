Лучший дизайн квартиры.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Лучший дизайн квартиры.
Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Лучший дизайн квартиры.
Колхозник писал(а):Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
А что ты хочешь? Это ж фактически верховный представитель одной из ветвей власти
Код: Выделить всё
Разговаривать с оперативниками на камеру он отказался, как и признавать свою роль в преступном мире и подписывать какие-либо документы. Только на обследование роскошного особняка у полицейских и сотрудников управления "М" ФСБ ушло несколько часов - за это время они обнаружили два пистолета Макарова и боевую гранату.
Правильно! А с кем ему говорить-то... с камерой что-ли, на красную лампочку смотреть??
Управление "М" ФСБ - контрразведка... издавна опекают МВД, ФСИН, МинЮст, МЧС и прочих... не по масти
Re: Лучший дизайн квартиры.
Кажется мы отвлеклись немного от темы форума. Давайте дальше выкладывать фото своих ремонтов или же ремонты вашего дома. Так что бы далеко не отклонится от темы - предлагаю оценить ремонт дома моей знакомой. Мне до таких ремонтов еще "начать и кончить", а она мастерица уже сделала. Я пока на стадии ремонта и пользуясь советами с *** продвигаюсь до его окончания. Фото ремонтов знакомой. Одна не загрузилась(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 авг 2016, 18:31
Re: Лучший дизайн квартиры.
Мне кажется тут нужно выбирать непосредственно самим, потому что у всех разные взгляды на интерьер своей квартиры. Знаю, что это не быстрый процесс, но нужно с ним смирятся. Мы свою гостиную заказали через интернет, жена нашла выбрала - я одобрил так и заказали.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Я вот ищу ищу, но ничего подходящего не могу найти. Случайно не знаете, где жена нашла? Ведь просто интернет-магазинов такое огромное количество, но главное чтоб было качество хорошее, здесь на сколько я понимаю нужно знать.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Да их нужно знать, вы правы...она искала тоже с помощью знакомых и они ей посоветовали http://www.defo.ru/ этот интернет-магазин, там мы и сделали заказ, ждали буквально несколько дней после оплаты, совсем не долго.
Re: Лучший дизайн квартиры.
Только что посчитала вот тут https://masterremontamsk.ru/kalkulyator/ сколько такой ремонт обойдется - для меня очень дорого
Re: Лучший дизайн квартиры.
У меня не открылись фотки
Re: Лучший дизайн квартиры.
Без обид, для всех кто скидывал фото. Для меня все равно считаются лучшими фотосъемки интерьеров только профессионального фотографа. Он для меня долгое время является примером, так как сам стараюсь заниматься фотосъемками, у него многому можно научится. Хочу посоветовать посмотреть на сайте http://color-foto.com/podgotovka-k-interernoj-fotosemke-byudzhetnoj-kvartiry-cherez-samostoyatelnoe-dekorirovanie/ московского фотографа его работы. Останетесь под приятным впечатлением.
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