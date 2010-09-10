Сообщение 9643 » 26 июл 2016, 17:06

Кажется мы отвлеклись немного от темы форума. Давайте дальше выкладывать фото своих ремонтов или же ремонты вашего дома. Так что бы далеко не отклонится от темы - предлагаю оценить ремонт дома моей знакомой. Мне до таких ремонтов еще "начать и кончить", а она мастерица уже сделала. Я пока на стадии ремонта и пользуясь советами с *** продвигаюсь до его окончания. Фото ремонтов знакомой. Одна не загрузилась(