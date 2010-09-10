Лучший дизайн квартиры.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Колхозник » 13 июл 2016, 01:51

Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:
http://360tv.ru/news/kak-zhivut-vory-v- ... deo-64006/

Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Шварц » 13 июл 2016, 13:30

Колхозник писал(а):Вот у уважаемого человека нормальный дизайн в особнячке:

Не зря человек долгие годы сидел в разных странах. Изучал дизайн на нарах в Испании и выработал у себя хороший вкус.


А что ты хочешь? Это ж фактически верховный представитель одной из ветвей власти :D

Код: Выделить всё

Разговаривать с оперативниками на камеру он отказался, как и признавать свою роль в преступном мире и подписывать какие-либо документы. Только на обследование роскошного особняка у полицейских и сотрудников управления "М" ФСБ ушло несколько часов - за это время они обнаружили два пистолета Макарова и боевую гранату.


Правильно! А с кем ему говорить-то... с камерой что-ли, на красную лампочку смотреть?? :cry:
Управление "М" ФСБ - контрразведка... издавна опекают МВД, ФСИН, МинЮст, МЧС и прочих... не по масти :mrgreen:
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9643
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2016, 16:21

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение 9643 » 26 июл 2016, 17:06

Кажется мы отвлеклись немного от темы форума. Давайте дальше выкладывать фото своих ремонтов или же ремонты вашего дома. Так что бы далеко не отклонится от темы - предлагаю оценить ремонт дома моей знакомой. Мне до таких ремонтов еще "начать и кончить", а она мастерица уже сделала. Я пока на стадии ремонта и пользуясь советами с *** продвигаюсь до его окончания. Фото ремонтов знакомой. Одна не загрузилась(
1.jpg
2.jpg
4.jpg
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kibervasya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 18:31

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение kibervasya » 26 авг 2016, 18:37

Ждём
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Зверь » 23 апр 2017, 09:12

Мне кажется тут нужно выбирать непосредственно самим, потому что у всех разные взгляды на интерьер своей квартиры. Знаю, что это не быстрый процесс, но нужно с ним смирятся. Мы свою гостиную заказали через интернет, жена нашла выбрала - я одобрил так и заказали.
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Kella » 24 апр 2017, 10:47

Я вот ищу ищу, но ничего подходящего не могу найти. Случайно не знаете, где жена нашла? Ведь просто интернет-магазинов такое огромное количество, но главное чтоб было качество хорошее, здесь на сколько я понимаю нужно знать.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Зверь » 24 апр 2017, 11:58

Да их нужно знать, вы правы...она искала тоже с помощью знакомых и они ей посоветовали http://www.defo.ru/ этот интернет-магазин, там мы и сделали заказ, ждали буквально несколько дней после оплаты, совсем не долго.
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Vita252 » 12 ноя 2018, 18:24

Только что посчитала вот тут https://masterremontamsk.ru/kalkulyator/ сколько такой ремонт обойдется - для меня очень дорого :(
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Босоножка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 18:31

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Босоножка » 13 июн 2019, 18:40

У меня не открылись фотки
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Лучший дизайн квартиры.

Сообщение Baanse » Сегодня, 20:17

Без обид, для всех кто скидывал фото. Для меня все равно считаются лучшими фотосъемки интерьеров только профессионального фотографа. Он для меня долгое время является примером, так как сам стараюсь заниматься фотосъемками, у него многому можно научится. Хочу посоветовать посмотреть на сайте http://color-foto.com/podgotovka-k-interernoj-fotosemke-byudzhetnoj-kvartiry-cherez-samostoyatelnoe-dekorirovanie/ московского фотографа его работы. Останетесь под приятным впечатлением.
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