ЖК "Рокоссовский"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Neja
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 23:51

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение Neja » Сегодня, 13:50

NaZGuL писал(а):Соседи, никто не слышал что хотят ключи уже летом дать, чтоб была возможность делать ремонт?

Передача ключей по договору 1й очереди до 31 июня 2018. В центральном офисе предварительно планируют сдачу дома не раньше чем на март 2018.Там еще устранение дефектов, приемка( тоже занимает месяц-два)Так что ремонт соседи будем делать летом....2018)))
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Oksy 10
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 19:28

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение Oksy 10 » Сегодня, 14:12

А нам сказали , что ключи в декабре 2017 точно отдадут
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение NaZGuL » 34 минуты назад

причем тут договор?! застройщик перестраховывается...это не значит что он будет тянуть до этого срока...нам тоже сказали про декабрь....
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