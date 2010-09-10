ЖК "Рокоссовский"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Рокоссовский"
NaZGuL писал(а):Соседи, никто не слышал что хотят ключи уже летом дать, чтоб была возможность делать ремонт?
Передача ключей по договору 1й очереди до 31 июня 2018. В центральном офисе предварительно планируют сдачу дома не раньше чем на март 2018.Там еще устранение дефектов, приемка( тоже занимает месяц-два)Так что ремонт соседи будем делать летом....2018)))
Re: ЖК "Рокоссовский"
А нам сказали , что ключи в декабре 2017 точно отдадут
Re: ЖК "Рокоссовский"
причем тут договор?! застройщик перестраховывается...это не значит что он будет тянуть до этого срока...нам тоже сказали про декабрь....
Re: ЖК "Рокоссовский"
Это мое мнение.Я верю тому, что написано в договоре.
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