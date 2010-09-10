Сообщение Neja » 14 фев 2017, 13:50

NaZGuL писал(а): Соседи, никто не слышал что хотят ключи уже летом дать, чтоб была возможность делать ремонт?

Передача ключей по договору 1й очереди до 31 июня 2018. В центральном офисе предварительно планируют сдачу дома не раньше чем на март 2018.Там еще устранение дефектов, приемка( тоже занимает месяц-два)Так что ремонт соседи будем делать летом....2018)))