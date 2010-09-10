Сообщение cherry88 » 22 мар 2017, 15:42

Соседи, кто недавно на стройку ходил? На какой стадии сейчас дом? Что сейчас делают? Нет пока возможности съездить. И кто писал заявление в Единство на устройство теплого пола застройщиком, что по цене и когда будут заливать пол? Спасибо