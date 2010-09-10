ЖК "Рокоссовский"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Neja
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 23:51

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение Neja » 14 фев 2017, 13:50

NaZGuL писал(а):Соседи, никто не слышал что хотят ключи уже летом дать, чтоб была возможность делать ремонт?

Передача ключей по договору 1й очереди до 31 июня 2018. В центральном офисе предварительно планируют сдачу дома не раньше чем на март 2018.Там еще устранение дефектов, приемка( тоже занимает месяц-два)Так что ремонт соседи будем делать летом....2018)))
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Oksy 10
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 19:28

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение Oksy 10 » 14 фев 2017, 14:12

А нам сказали , что ключи в декабре 2017 точно отдадут
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение NaZGuL » 14 фев 2017, 15:23

причем тут договор?! застройщик перестраховывается...это не значит что он будет тянуть до этого срока...нам тоже сказали про декабрь....
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Neja
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 23:51

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение Neja » 14 фев 2017, 18:46

Это мое мнение.Я верю тому, что написано в договоре.
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Neja
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 23:51

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение Neja » 07 мар 2017, 20:45

https://vk.com/rokossovsky62, группа для дольщиков ЖК РОКОССОВСКИЙ
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cherry88
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 11:53

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение cherry88 » 22 мар 2017, 15:42

Соседи, кто недавно на стройку ходил? На какой стадии сейчас дом? Что сейчас делают? Нет пока возможности съездить. И кто писал заявление в Единство на устройство теплого пола застройщиком, что по цене и когда будут заливать пол? Спасибо
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение NaZGuL » 22 мар 2017, 19:36

балконы начали стеклить. полы получаются в районе 2700 за кв. м.
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК "Рокоссовский"

Сообщение NaZGuL » 54 минуты назад

Подскажите какое остекление балконов? Пвх? Сколько камер? Или вообще одинарное стекло? И будет ли балкон утепляться снаружи?
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