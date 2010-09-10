ЖК "Рокоссовский"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: ЖК "Рокоссовский"
NaZGuL писал(а):Соседи, никто не слышал что хотят ключи уже летом дать, чтоб была возможность делать ремонт?
Передача ключей по договору 1й очереди до 31 июня 2018. В центральном офисе предварительно планируют сдачу дома не раньше чем на март 2018.Там еще устранение дефектов, приемка( тоже занимает месяц-два)Так что ремонт соседи будем делать летом....2018)))
Re: ЖК "Рокоссовский"
А нам сказали , что ключи в декабре 2017 точно отдадут
Re: ЖК "Рокоссовский"
причем тут договор?! застройщик перестраховывается...это не значит что он будет тянуть до этого срока...нам тоже сказали про декабрь....
Re: ЖК "Рокоссовский"
Это мое мнение.Я верю тому, что написано в договоре.
Re: ЖК "Рокоссовский"
https://vk.com/rokossovsky62, группа для дольщиков ЖК РОКОССОВСКИЙ
Re: ЖК "Рокоссовский"
Соседи, кто недавно на стройку ходил? На какой стадии сейчас дом? Что сейчас делают? Нет пока возможности съездить. И кто писал заявление в Единство на устройство теплого пола застройщиком, что по цене и когда будут заливать пол? Спасибо
Re: ЖК "Рокоссовский"
балконы начали стеклить. полы получаются в районе 2700 за кв. м.
Re: ЖК "Рокоссовский"
Подскажите какое остекление балконов? Пвх? Сколько камер? Или вообще одинарное стекло? И будет ли балкон утепляться снаружи?
Re: ЖК "Рокоссовский"
что лучше стяжка пола или звукоизоляцию сделать?
Re: ЖК "Рокоссовский"
Странный вопрос...это разные вещи и одно другому не мешает...тем более шумоизоояция типа уже есть... да и полы заливает застройщик
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 03:47
Volvopremium.ru
Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo,сервис volvo , автосервис Вольво ,
volvo сервис, сервис вольво москва, сервис Вольво в Москве ,вольво сервис москва,ремонт вольво москва,техцентр вольво,
автосервис volvo , Автосервис Volvo в Москве, обслуживание Вольво, ремонт Volvo, автосервис Volvo Вольво,сервис Volvo ,
специализированный сервис Вольво , сервис Вольво в Москве,техническое обслуживание автомобилей Вольво,
АВТОСЕРВИС ВОЛЬВО – АВТОСЕРВИС VOLVO В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ремонт Вольво в Москве,
автосервис Volvo, автосервис Вольво, сервис Вольво,Volvo сервис
то вольво, то volvo, то автомобилей Вольво,
то автомобилей Volvo, Техническое обслуживание Volvo,Вольво техническое обслуживание Volvo,Вольво регулярный сервис ,
Услуги по техническому обслуживанию Вольво,обслуживание volvo,
техническое обслуживание Volvo,техническое обслуживание вольво,Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo
то вольво, то volvo, то автомобилей Вольво, то автомобилей Volvo,
Техническое обслуживание Volvo,обслуживание вашего Volvo,обслуживание вашего Вольво,обслуживания автомобилей Вольво,
стоимость то вольво,стоимость то xc 60 xc 90 и других моделей Вольво,стоимость работ по вашему автомобилю Volvo,
стоимость ТО Volvo,стоимость ТО Volvo,Обслуживание и ремонтлегковых автомобилей Volvo
Замена ремня ГРМ Вольво Volvo xc90 xc60 xc70 s60 s80 s40,
замена ремня ГРМ Вольво S40, замена ремня ГРМ Вольво S60, замена ремня ГРМ Вольво s80, замена ремня ГРМ Вольво xc60,
замена ремня ГРМ Вольво xc70 и замена ремня ГРМ Вольво xc90, ремня ГРМ на Вольво ,замену ремня ГРМ Вольво ,
замену ремней ГРМ на легковых автомобилях Вольво
Замена масла акпп Вольво (Volvo), замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,Замена масла в акпп Вольво,
масло в коробку вольво, замена масла акпп вольво, замена масла в акпп вольво, замена масла в акпп volvo,
замена масла акпп volvo
Замена масла акпп Вольво (Volvo),
замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,
Замена масла в акпп Вольво, масло в коробку вольво, замена масла акпп вольво, замена масла в акпп вольво,
замена масла в акпп volvo, замена масла акпп volvo
volvo сервис, сервис вольво москва, сервис Вольво в Москве ,вольво сервис москва,ремонт вольво москва,техцентр вольво,
автосервис volvo , Автосервис Volvo в Москве, обслуживание Вольво, ремонт Volvo, автосервис Volvo Вольво,сервис Volvo ,
специализированный сервис Вольво , сервис Вольво в Москве,техническое обслуживание автомобилей Вольво,
АВТОСЕРВИС ВОЛЬВО – АВТОСЕРВИС VOLVO В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ремонт Вольво в Москве,
автосервис Volvo, автосервис Вольво, сервис Вольво,Volvo сервис
то вольво, то volvo, то автомобилей Вольво,
то автомобилей Volvo, Техническое обслуживание Volvo,Вольво техническое обслуживание Volvo,Вольво регулярный сервис ,
Услуги по техническому обслуживанию Вольво,обслуживание volvo,
техническое обслуживание Volvo,техническое обслуживание вольво,Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo
то вольво, то volvo, то автомобилей Вольво, то автомобилей Volvo,
Техническое обслуживание Volvo,обслуживание вашего Volvo,обслуживание вашего Вольво,обслуживания автомобилей Вольво,
стоимость то вольво,стоимость то xc 60 xc 90 и других моделей Вольво,стоимость работ по вашему автомобилю Volvo,
стоимость ТО Volvo,стоимость ТО Volvo,Обслуживание и ремонтлегковых автомобилей Volvo
Замена ремня ГРМ Вольво Volvo xc90 xc60 xc70 s60 s80 s40,
замена ремня ГРМ Вольво S40, замена ремня ГРМ Вольво S60, замена ремня ГРМ Вольво s80, замена ремня ГРМ Вольво xc60,
замена ремня ГРМ Вольво xc70 и замена ремня ГРМ Вольво xc90, ремня ГРМ на Вольво ,замену ремня ГРМ Вольво ,
замену ремней ГРМ на легковых автомобилях Вольво
Замена масла акпп Вольво (Volvo), замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,Замена масла в акпп Вольво,
масло в коробку вольво, замена масла акпп вольво, замена масла в акпп вольво, замена масла в акпп volvo,
замена масла акпп volvo
Замена масла акпп Вольво (Volvo),
замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,
Замена масла в акпп Вольво, масло в коробку вольво, замена масла акпп вольво, замена масла в акпп вольво,
замена масла в акпп volvo, замена масла акпп volvo
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость