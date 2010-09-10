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Re: Форум. Опрос.
"В" районе - оно понятно. Гораздо более принципиальный вопрос: кто НА раёне?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:11
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:11
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Наблюдающий за процессом мужчина не удержался и поднял Анжелику, наклонив ее рядом с пятой. Как она ходит с такими грузами? Но потом было еще и еще...
http://pornoshavka.ru/tag/%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83/ Ты не поверишь, мы с тобой об этом уже говорили на днях, заочно, правда. Завтра означало в субботу, никаких планов на нее у Каролины не было, обычно она проводила выходные в одиночестве.
Тут я перевернул её раком, раздвинул руками её половинки и запустил своё орудие в её попу. http://pornoshavka.ru/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C/ Девушка оглянулась через плечо. Мне не понравилось это положение, поскольку я хотел наблюдать за ее мочепусканием.
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