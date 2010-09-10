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Форум для меня интересен, с удовольствием читаю и дискутирую.
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9%
Читаю все темы, иногда пишу сообщения.
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Темы читаю выборочно, иногда пишу сообщения.
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Только читаю.
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Форум стал неинтересен, совершенно не хочется здесь что-то писать.
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Форум для меня "умер", просто захожу по старой привычке.
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14%
 
Всего голосов: 35
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1747
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Форум. Опрос.

Сообщение АЛСНщик » 27 окт 2015, 11:47

"В" районе - оно понятно. Гораздо более принципиальный вопрос: кто НА раёне? 8)
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RichardMuh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 11:05

asasasasas

Сообщение RichardMuh » 33 минуты назад

asasasasasasasasasasasasasasasasa
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RichardMuh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 11:05

asasasasas

Сообщение RichardMuh » 30 минут назад

asasasasasasasasasasasasasasasasa
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RichardMuh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 11:05

asasasasas

Сообщение RichardMuh » 18 минут назад

asasasasasasasasasasasasasasasasa
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