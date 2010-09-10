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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ваше мнение. Форум для меня интересен, с удовольствием читаю и дискутирую. 3 9% Читаю все темы, иногда пишу сообщения. 1 3% Темы читаю выборочно, иногда пишу сообщения. 12 34% Только читаю. 2 6% Форум стал неинтересен, совершенно не хочется здесь что-то писать. 12 34% Форум для меня "умер", просто захожу по старой привычке. 5 14% Всего голосов: 35 Спасибо, ваш голос учтён.

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