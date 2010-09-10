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Re: Форум. Опрос.
"В" районе - оно понятно. Гораздо более принципиальный вопрос: кто НА раёне?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3413
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Хотел написать матом, но не стал
Вот, собственно...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 06:57
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