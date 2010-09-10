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Форум для меня интересен, с удовольствием читаю и дискутирую.
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9%
Читаю все темы, иногда пишу сообщения.
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Темы читаю выборочно, иногда пишу сообщения.
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Только читаю.
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Форум стал неинтересен, совершенно не хочется здесь что-то писать.
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Форум для меня "умер", просто захожу по старой привычке.
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Всего голосов: 35
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1761
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Форум. Опрос.

Сообщение АЛСНщик » 27 окт 2015, 11:47

"В" районе - оно понятно. Гораздо более принципиальный вопрос: кто НА раёне? 8)
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » Сегодня, 17:32

Сильный приворот
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » Сегодня, 17:37

Сильный приворот
Верну любимого
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Приворот на удачу
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » Сегодня, 18:14

Сильный приворот
Верну любимого
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Приворот на удачу
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3413
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Хотел написать матом, но не стал

Сообщение Vredtech » Сегодня, 18:48

Вот, собственно...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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DavidPioth
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 06:57

Шаман из Сибири

Сообщение DavidPioth » 5 минут назад

Сильный приворот
Заговор на любовь
Заговор на парня
Приворот на девушку
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