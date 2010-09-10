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Читаю все темы, иногда пишу сообщения.
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Темы читаю выборочно, иногда пишу сообщения.
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Только читаю.
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Форум стал неинтересен, совершенно не хочется здесь что-то писать.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1763
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Форум. Опрос.

Сообщение АЛСНщик » 27 окт 2015, 11:47

"В" районе - оно понятно. Гораздо более принципиальный вопрос: кто НА раёне? 8)
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LizaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сегодня, 07:41

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам.

Сообщение LizaErego » 46 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

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Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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