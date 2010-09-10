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Читаю все темы, иногда пишу сообщения.
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Темы читаю выборочно, иногда пишу сообщения.
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Форум стал неинтересен, совершенно не хочется здесь что-то писать.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Форум. Опрос.

Сообщение АЛСНщик » 27 окт 2015, 11:47

"В" районе - оно понятно. Гораздо более принципиальный вопрос: кто НА раёне? 8)
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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества

Сообщение SvetaGeand » 2 минуты назад

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества ждут своих обладательниц!!!

PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.

Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.

На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.

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